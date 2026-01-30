В северодвинской фирме "Феникс" подкачала охрана труда

В прокуратуре области и автономного округа на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения требований законодательства об охране труда.

Так, проведенной прокуратурой г. Северодвинска проверкой установлено, что работники ООО «Феникс» допущены к исполнению трудовых обязанностей без средств индивидуальной зашиты. 

По данному факту прокуратурой г. Северодвинска руководителю организации внесено представление, требования прокурора удовлетворены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

По постановлению прокурора руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. 

В результате принятых мер 17 работников обеспечены средствами индивидуальной зашиты.

 

25 март 16:29 | : Скандалы

