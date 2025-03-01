"Холмогорская водоочистка" держала работников в черном теле

В прокуратуру Холмогорского района обратились работники МУП «Холмогорская водоочистка» с жалобами на невыплату заработной платы.

В ходе проверки установлено, что организация накопила почти 700 тысяч рублей задолженности по заработной плате перед 25 работниками за ноябрь и декабрь 2024 года.

В этой связи прокурором исполняющему обязанности директора предприятия внесено представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, а государственной инспекцией труда это должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 11 тысяч рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена, работникам также выплачена предусмотренная законом компенсация за задержку выплаты заработной платы.