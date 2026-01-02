В Архангельской области систематически нарушаются трудовые права подростков

При проведении проверок, в том числе по обращениям граждан, прокурорами выявлены нарушения трудового законодательства при трудоустройстве подростков.

В 2025 году в сфере трудовых прав несовершеннолетних пресечено более 300 нарушений закона, принято свыше 150 актов прокурорского реагирования.

В ходе надзорных мероприятий прокурорами выявлены факты невыплаты подросткам заработной платы в установленном размере, невключения в трудовые договоры обязательных условий труда, установленных для несовершеннолетних, привлечения их к труду в отсутствие трудовых договоров и без проведения инструктажа, невыдачи средств индивидуальной защиты и др.

К примеру, по факту привлечения в ночное время 14-летней несовершеннолетней к работе официантом в развлекательном клубе прокуратурой г. Архангельска генеральному директору учреждения внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

Решением Котласского городского суда по результатам рассмотрения иска Котласского межрайонного прокурора восстановлены права несовершеннолетнего, с индивидуального предпринимателя взысканы заработная плата, компенсации за ее задержку и морального вреда в размере 49 948 рублей (на исполнении).

Основанием для принятия мер реагирования прокуратурой Шенкурского района послужило несоблюдение прав несовершеннолетнего на минимальный размер оплаты труда при заключении трудового договора, сумма невыплаченной заработной платы составила более 7 тыс. рублей, в связи с чем индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа. Права ребенка восстановлены.

Приморским межрайонным прокурором установлен факты неофициальной занятости подростка в качестве разнорабочего при осуществлении работ по капитальному ремонту здания образовательной организации и необеспечения его средствами индивидуальной защиты, руководителю подрядной организации внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены.

Прокуратурой Каргопольского района при проверке 3 образовательных организаций выявлены факты допуска 2 подростков к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра, необеспечения 25 несовершеннолетних работников средствами индивидуальной защиты. Руководителям учреждений внесены представления, которые удовлетворены, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.