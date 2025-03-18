В I квартале труженникам Поморья недодали более 140 млн рублей

В прокуратуре Архангельской области и автономного округа на постоянном контроле находятся вопросы своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы.

Прокурорами в первом квартале 2025 года в сфере оплаты труда выявлено 257 нарушений, в целях их устранения в суд направлено 15 исковых заявлений, внесено 56 представлений, опротестовано 52 незаконных локальных акта, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 15 и 11 лиц соответственно, предостережено о недопустимости нарушений закона 12 лиц.

Так, в ходе осуществления прокурорского надзора установлено, что в ООО «Фаркоп», осуществляющем перевозку пассажиров, допущена невыплата заработной платы 22 работникам на сумму свыше 1 млн рублей.

Прокуратурой Устьянского района руководителю организации в целях устранения указанных нарушений внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Принятыми мерами задолженность погашена в полном объеме, права работников восстановлены.

Всего в результате прокурорского вмешательства в первом квартале 2025 года погашена задолженность по заработной плате, произведена выплата компенсации за ее задержку в размере 146 млн рублей перед 2 937 работниками.

Обращаем внимание, что в случае нарушения прав на оплату труда граждане могут позвонить на организованную в прокуратуре области и автономного округа «горячую линию» по телефону 8 (818-2) 410-230 (11-95)