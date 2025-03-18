Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В I квартале труженникам Поморья недодали более 140 млн рублей

В прокуратуре Архангельской области и автономного округа на постоянном контроле находятся вопросы своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы.

Прокурорами в первом квартале 2025 года в сфере оплаты труда выявлено 257 нарушений, в целях их устранения в суд направлено 15 исковых заявлений, внесено 56 представлений, опротестовано 52 незаконных локальных акта, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 15 и 11 лиц соответственно, предостережено о недопустимости нарушений закона 12 лиц.

Так, в ходе осуществления прокурорского надзора установлено, что в                       ООО «Фаркоп», осуществляющем перевозку пассажиров, допущена невыплата заработной платы 22 работникам на сумму свыше 1 млн рублей.

Прокуратурой Устьянского района руководителю организации в целях устранения указанных нарушений внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. 

Принятыми мерами задолженность погашена в полном объеме, права работников восстановлены.

Всего в результате прокурорского вмешательства в первом квартале 2025 года погашена задолженность по заработной плате, произведена выплата компенсации за ее задержку в размере 146 млн рублей перед 2 937 работниками.

Обращаем внимание, что в случае нарушения прав на оплату труда граждане могут позвонить на организованную в прокуратуре области и автономного округа «горячую линию» по телефону 8 (818-2) 410-230 (11-95)

(фото с https://chernovik.net)

18 апрель 13:58 | : Скандалы

Главные новости


Архангельские депутаты обсудили как выжать из Арктической зоны по максимуму
Ювенальное детство. Юмористическая проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (234)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20