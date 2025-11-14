Вверх
Жителям Архангельской области возвращают долги по зарплатам

Одним из приоритетных направлений надзорной деятельности в  прокуратуре области и автономного округа является соблюдение трудового законодательства.

Прокурорами выявлено 2,6 тысяч нарушений в этой сфере, в целях их устранения внесено почти 1,5 тысячи актов прокурорского реагирования, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 365 виновных лиц.  

К примеру, после вмешательства Приморского межрайонного прокурора за задержку заработной платы 26 работникам предприятия общественного питания выплачена компенсация.  По факту нарушения сроков выплаты заработной платы по инициативе прокурора Межрегиональной территориальной государственной инспекцией труда в области и автономном округе  руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

По искам прокурора города Архангельска с организации, осуществляющей геолого-разведочную деятельность, в пользу 90 работников взыскана заработная плата в размере почти 23 млн рублей. В связи с невыплатой заработной платы в отношении руководителя должника возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ.    

В результате принятых мер прокурорского реагирования в текущем году обеспечено погашение задолженности по заработной плате на сумму более 730 млн рублей перед 10 тыс. работниками

24 ноябрь 09:02 | : Скандалы

