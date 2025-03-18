Прокуратура оштрафовала министра образования Поморья за немотивированный ответ

Прокурорами при осуществлении надзорной деятельности за первый квартал 2025 года выявлено более 100 нарушений закона при рассмотрении органами власти и учреждениями обращений граждан.

В целях устранения нарушений принято 73 акта прокурорского реагирования, инициировано привлечение 22 должностных лиц к дисциплинарной и 14 лиц к административной ответственности по

статье 5.59 КоАП РФ (санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей).

К примеру, по постановлению заместителя прокурора области и автономного округа судом к административной ответственности по

статье 5.59 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей привлечен министр образования области в связи с рассмотрением обращения гражданина, вопросы которого к компетенции министерства не относились, что повлекло дачу заявителю немотивированного ответа.

Прокуратурой Шенкурского района установлено, что ответ на обращение гражданина администрацией Шенкурского муниципального округа дан с нарушением 30-дневного срока. За допущенное нарушение по постановлению прокурора судом начальник Управления образования администрации Шенкурского муниципального округа привлечен к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Меры административного характера принимались аппаратом прокуратуры области и автономного округа, прокурорами городов Архангельска, Коряжмы, Северодвинска, Вельского, Пинежского, Устьянского районов, Котласским и Приморским межрайонными прокурорами.