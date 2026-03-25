Прокурор посетил Сию и остался недоволен пинежскими дорогами

Прокурор Пинежского района Виталий Кабков посетил социальные объекты, расположенные в п. Сия Пинежского муниципального округа, проверил условия содержания граждан в ГБСУ АО «Сийский дом социального обслуживания» и провел их личный прием.

В ходе приема гражданам разъяснены положения действующего законодательства, обсуждены вопросы социального обеспечения проживающих в учреждении. По поступившим обращениям организованы проверки, при наличии оснований прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также Виталий Кабков посетил МБОУ «Сийская средняя школа № 116», где среди учащихся проведена лекция на тему профилактики преступлений и правонарушений, противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В ходе посещения п. Сия проверено исполнение требований законодательства при содержании дорог местного значения, в связи с их несоответствием нормативным требованиям прокурором внесено представление главе округа.



