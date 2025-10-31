Прокурор выслушала жалобы постояльцев Емецкого дома-интерната

Прокурор Холмогорского района Наталья Джамаладинова посетила социальные объекты, расположенные в Холмогорском муниципальном округе, проверила условия проживания граждан в ГБСУ Архангельской области «Емецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» и провела их личный прием.

В ходе приема гражданам разъяснены положения действующего законодательства, обсуждены вопросы социального обеспечения проживающих в интернате, организации их питания, соблюдения условий и правил пребывания в интернате. По поступившим обращениям организованы проверки, при наличии оснований прокуратурой района будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также, прокурор проинспектировала ход ремонтных работ в здании Емецкой районной больницы ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ», проводимых по национальному проекту «Здравоохранение».

При посещении объекта дана оценка темпам и качеству осуществления ремонтных работ, наличию материалов на объекте и своевременности их доставки, заслушаны работники подрядной организации о перспективах завершения ремонта.

В связи с нарушением сроков производства работ руководителю лечебного учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. Представителю подрядчика ООО «Авалон» предложено повысить темп производства отдельных видов работ, в том числе по косметической отделке внутренних помещений.

В ходе надворного сопровождения реализации в с. Емецк Холмогорского района мероприятий национального проекта «Культура» Натальей Джамаладиновой проинспектированы результаты ремонтных работ в Емецком доме культуры МКУК «Холмогорская централизованная клубная система». Выявлены недостатки и дефекты, которые наряду с нарушениями пожарной безопасности отражены в представлении главе Холмогорского муниципального округа.

Также прокурор района навестила жильцов многоквартирного дома, возведенного в 2024 году в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» и национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе визита выяснялись вопросы качества выполненных

строительных работ и условий проживания. Существенных замечаний от жильцов не поступило, информация о незначительных недостатках содержания многоквартирного дома направлена в управляющую компанию.