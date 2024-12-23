Прокуратура проверяет работу "ЭкоИнтегратора" на острове Хабарка

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка соблюдения природоохранного законодательства при сборе и вывозе отходов производства и потребления с островных территорий г.Архангельска, в том числе острова Хабарка, обеспечения соблюдения прав проживающих на них граждан при оказании данной услуги ООО «ЭкоИнтегратор».

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства и при наличии нарушений приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования к виновным в их совершении лицам.