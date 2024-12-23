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Прокуратура проверяет работу "ЭкоИнтегратора" на острове Хабарка

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка соблюдения природоохранного законодательства при сборе и вывозе отходов производства и потребления с островных территорий г.Архангельска, в том числе острова Хабарка, обеспечения соблюдения прав проживающих на них граждан при оказании данной услуги ООО «ЭкоИнтегратор». 

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства и при наличии нарушений приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования к виновным в их совершении лицам.     

15 январь 11:01 | : Скандалы

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