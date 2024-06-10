Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура добилась от властей Архангельска подвоза детей к школе №77

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению гражданина о нарушении прав учащихся на транспортное обеспечение к школе и обратно.

В ходе проверки установлено, что администрацией ГО «Город Архангельск» в нарушение требований законодательства не организован подвоз школьным автобусом 32 учащихся МБОУ «Средняя школа № 77» к месту учебы и обратно, которые проживают на расстоянии более 500 м от школы. В этой связи в целях защиты прав детей прокурор обратился с иском в суд.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на органы местного самоуправления возложена обязанность организовать перевозку учащихся к образовательной организации и обратно, отвечающую требованиям безопасности их жизни и здоровью. 

Судебное решение не вступило в законную силу.

 

13 август 08:48 | : Скандалы

Главные новости


Город как на ладони. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как отремонтировать дорогу в СНТ. Фельетон

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (130)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20