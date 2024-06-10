Прокуратура добилась от властей Архангельска подвоза детей к школе №77

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению гражданина о нарушении прав учащихся на транспортное обеспечение к школе и обратно.

В ходе проверки установлено, что администрацией ГО «Город Архангельск» в нарушение требований законодательства не организован подвоз школьным автобусом 32 учащихся МБОУ «Средняя школа № 77» к месту учебы и обратно, которые проживают на расстоянии более 500 м от школы. В этой связи в целях защиты прав детей прокурор обратился с иском в суд.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на органы местного самоуправления возложена обязанность организовать перевозку учащихся к образовательной организации и обратно, отвечающую требованиям безопасности их жизни и здоровью.

Судебное решение не вступило в законную силу.