Под Архангельском прокуратура проверяет подозрительные бочки

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту загрязнения земельного участка вблизи пос. Васьково Приморского муниципального округа Архангельской области. Обстоятельства размещения на территории поселка емкости с неизвестным химическим веществом выясняются.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства, в том числе об отходах производства и потребления.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования к виновным в их совершении лицам.