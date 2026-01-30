В Коряжме два сотрудника местного ЦБК попались на мошенничестве

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух сотрудников филиала АО «Группа «Илим» в

г. Коряжме виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что с января 2023 г. по сентябрь 2025 г. два работника акционерного общества, будучи наделенными руководством предприятия организационно-распорядительными полномочиями, решили использовать их в своих целях для получения дополнительного дохода. Для этого в указанный период времени создавали фиктивные заявки на замещение ими отсутствующих работников организации без фактического выполнения их трудовых функций, за что получали соответствующую доплату.

Кроме того, уверенные в своей безнаказанности, осужденные убедили начальника вышеуказанного производства о согласовании их перевода на сменный режим работы, после чего в период с сентября 2024 г. по сентябрь 2025 г. вносили в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о якобы выполнении ими своих служебных обязанностей в ночное время, за что получали дополнительные надбавки к заработной плате.

В результате незаконных действий совокупный ущерб, причиненный акционерному обществу, превысил 1 млн рублей.

Свою вину подсудимые признали полностью, в содеянном раскаялись. Приговором суда им назначены наказания – 2 года 9 месяцев и 2 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательными сроками 2 года 6 месяцев и 2 года 2 месяца соответственно.