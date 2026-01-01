Вверх
Два сотрудника "Группы Илим" попались на мошенничестве

Прокуратурой города Коряжмы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников филиала АО «Группа «Илим» в
 г. Коряжме. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период с января 2023 г. по сентябрь 2025 г. обвиняемые, наделенные руководством предприятия организационно-распорядительными полномочиями, решили использовать их в своих целях для получения дополнительного дохода. Для этого в указанный период времени создавали фиктивные заявки на замещение ими отсутствующих работников организации без фактического выполнения их трудовых функций, за что получали соответствующую доплату. 

Кроме того, будучи уверенными в своей безнаказанности, убедили начальника вышеуказанного производства о согласовании их перевода на сменный режим работы, после чего в период с сентября 2024 г. по сентябрь 2025 г. вносили в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о якобы выполнении ими своих служебных обязанностей в ночное время, за что получали дополнительные надбавки к заработной плате. 

В результате вышеуказанных мошеннических действий совокупный ущерб, причиненный акционерному обществу, превысил 1 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Коряжемский городской суд для рассмотрения по существу.

21 январь 14:31 | : Скандалы

