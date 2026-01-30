Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В центре Архангельска обнаружены бесхозные коммунальные сети

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства при содержании объектов водоотведения, расположенных на территории Октябрьского территориального округа.

Установлено, что канализационные сети, расположенные на улицах Садовая и Логинова в городе Архангельске, в реестре муниципальной собственности не числятся, на содержание хозяйствующим субъектам не переданы, в связи с чем сети фактически не обслуживаются.

В этой связи прокурором  в суд направлено административное исковое заявление об обязании городской администрации принять объекты водоотведения в муниципальную собственность.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое устранение находится на контроле прокуратуры Архангельска.

20 март 10:23

Главные новости


Почему хотят посадить экс-ректора СГМУ Горбатову
Капут, кирдык, песец. Почти утопия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (239)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20