В центре Архангельска обнаружены бесхозные коммунальные сети

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства при содержании объектов водоотведения, расположенных на территории Октябрьского территориального округа.

Установлено, что канализационные сети, расположенные на улицах Садовая и Логинова в городе Архангельске, в реестре муниципальной собственности не числятся, на содержание хозяйствующим субъектам не переданы, в связи с чем сети фактически не обслуживаются.

В этой связи прокурором в суд направлено административное исковое заявление об обязании городской администрации принять объекты водоотведения в муниципальную собственность.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Фактическое устранение находится на контроле прокуратуры Архангельска.