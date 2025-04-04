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В Виноградовском районе нашлись бесхозные коммунальные сети

Прокуратура Виноградовского района обратилась в суд с иском о постановке на учет бесхозяйных объектов ЖКХ – сетей водоотведения.

В ходе проведенной проверки установлено, что администрацией Виноградовского муниципального округа не принимаются меры к постановке на регистрационный учет объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, являющимися бесхозяйными.

Так, на территориях п. Березник д. Нижнее Чажестрово  и  Моржегоры имеются бесхозяйные объекты – сети водоотведения многоквартирных домов.

В целях устранения выявленных нарушений, прокурором района в суд направлен иск об обязании администрации Виноградовского муниципального округа принять данные объекты ЖКХ на регистрационный учет.

Решением суда требования прокурора района удовлетворены, исполнение находится на контроле прокурора.

 

13 май 14:09 | : Скандалы

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