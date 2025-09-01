В центре Архангельска обнаружены ничейные канализационные сети

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проверки выявлены факты бездействия со стороны Администрации городского округа «Город Архангельск» при организации работы по постановке на учет и зачислению в реестр муниципальной собственности бесхозяйных коммунальных сетей, обеспечивающих водоотведение по улице Попова в г. Архангельске.

Установлено, что участки инженерных сетей канализации, расположенные возле многоквартирных домов № 32 и 34 по ул. Попова в

г. Архангельске в реестре муниципальной собственности не числятся, на содержание и эксплуатацию хозяйствующему субъекту не переданы, в связи с чем фактически не обслуживаются.

В этой связи прокуратурой в суд направлено заявление об обязании администрации обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о постановке на учет бесхозяйных наружных инженерных сетей.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора.