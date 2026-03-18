Прокурор недоволен состоянием дорог Архангельска

Прокуратурой города Архангельска организован мониторинг состояния автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий.

Только в первом квартале 2026 года о недопустимости нарушений закона в указанной сфере предостережено более 30 лиц, по фактам выявленных случаев ненадлежащего исполнения обязанностей по зимнему содержанию территории города внесено свыше 15 представлений.

С учетом погодных условий, роста числа обращений граждан и публикаций в средствах массовой информации, прокуратурой с представителями профильных департаментов администрации городского округа проведено обследование, по результатам которого выявлены факты ненадлежащей уборки тротуаров, складирования снега, отсутствия систем дренажно-ливневой канализации, влекущие образование скользкости и подтопление прилегающих территорий.

По фактам выявленных нарушений руководителям управляющих организаций, АО «Мезенское дорожное управление», ненадлежащим образом исполняющим обязанности по содержанию тротуаров и дорог, директору департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, не обеспечившего своевременный контроль за деятельностью подрядных организаций и работоспособность системы водоотведения на территории города, внесены представления об устранении нарушений.

Вопросы надлежащего содержания улично-дорожной сети и придомовых территорий находятся на контроле прокуратуры Архангельска.



