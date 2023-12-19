Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура недовольна уборкой снега в Архангельске

Прокуратурой Архангельской области на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением органами местного самоуправления полномочий по содержанию автодорог в зимний период.

Установлено, что администрацией г. Архангельска и подрядчиком АО «Мезенское дорожное управление» обязанность по содержанию автомобильных дорог областного центра в зимний период надлежащим образом не исполнена, своевременный вывоз образовавшихся осадков не обеспечен.

По итогам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой главе ГО «Город Архангельск» и руководителю АО «Мезенское дорожное управление», работа по уборке территории г. Архангельска активизирована.

По возбужденным прокуратурой делам об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог) виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Органами прокуратуры области в целях понуждения к исполнению органами власти полномочий по содержанию автомобильных дорог в регионе в декабре 2023 года – январе 2024 года внесено 25 представлений, при непринятии мер к надлежащему исполнению обязанностей к административной ответственности привлечено 5 юридических и должностных лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено 18 лиц.

Надзор за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, реальное устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры области.

31 январь 14:50 | : Скандалы

Главные новости


Лицом к лицу с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Песни без слов. Эйтор Вилла-Лобос

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20