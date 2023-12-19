Прокуратура недовольна уборкой снега в Архангельске

Прокуратурой Архангельской области на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением органами местного самоуправления полномочий по содержанию автодорог в зимний период.

Установлено, что администрацией г. Архангельска и подрядчиком АО «Мезенское дорожное управление» обязанность по содержанию автомобильных дорог областного центра в зимний период надлежащим образом не исполнена, своевременный вывоз образовавшихся осадков не обеспечен.

По итогам рассмотрения представлений, внесенных прокуратурой главе ГО «Город Архангельск» и руководителю АО «Мезенское дорожное управление», работа по уборке территории г. Архангельска активизирована.

По возбужденным прокуратурой делам об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог) виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Органами прокуратуры области в целях понуждения к исполнению органами власти полномочий по содержанию автомобильных дорог в регионе в декабре 2023 года – январе 2024 года внесено 25 представлений, при непринятии мер к надлежащему исполнению обязанностей к административной ответственности привлечено 5 юридических и должностных лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено 18 лиц.

Надзор за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, реальное устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры области.