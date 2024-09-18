Прокуратура опасается, что с холодами Архангельск превратится в спошной каток

Прокуратурой города Архангельска организован мониторинг состояния автомобильных дорог и придомовых территорий в связи с образованием гололеда.
Руководителям 35 управляющих компаний областного центра прокурором города объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, указано на необходимость обработки придомовых территорий противогололедными реагентами.
Необходимость принятия дополнительных мер по содержанию улично-дорожной сети послужила основанием для объявления предостережения руководителю департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации Архангельска.
Вопросы надлежащего содержания улично-дорожной сети и придомовых территорий находится на контроле прокуратуры Архангельска.