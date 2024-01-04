Администрация Коноши строго ответит за содержание дорог

Прокуратурой Коношского района с привлечением в качестве специалистов должностных лиц ОГИБДД ОМВД России по Коношскому району проведена проверка исполнения администрацией муниципального образования «Коношское» законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Так, администрацией муниципального образования «Коношское» допущено ненадлежащее содержание 6 автомобильных дорог в пос. Коноша по улицам Театральная, Коллективизации, Тельмана, переулке Февральский, а также на пересечении улиц Олимпийская-Вокзальная и Спортивная-Вокзальная, покрытие которых имело дефекты, в том числе недопустимую глубину колейности, провалы и выбоины.

По фактам выявленных нарушений законодательства прокурором района в отношении первого заместителя главы администрации муниципального образования, к обязанностям которого относится содержание автомобильных дорог, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом, ответственным за состояние дорог, требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), которое направлено мировому судье судебного участка № 2 Коношского судебного района Архангельской области для рассмотрения по существу.

В целях устранения нарушений закона главе муниципального округа внесено представление.

Устранение выявленных нарушений требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения находится на контроле в прокуратуре района.