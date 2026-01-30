В Поморье оштрафована микрокредитная организация

С начала 2026 года микрокредитная организация уже трижды привлечена к административной ответственности за систематическое нарушение законодательства в сфере возврата просроченной задолженности.

В УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу поступило три обращения от разных граждан о взаимодействии с ними по поводу возврата просроченной задолженности. 

  В ходе рассмотрения обращений сотрудники ведомства установили, что одна и та же организация является кредитором всех обратившихся заявителей. Для взаимодействия с заявителями-должниками по поводу возврата просроченной задолженности кредитор привлёк профессиональную коллекторскую организацию. Однако соответствующие сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не были размещены. Тем самым, микрокредитная организация нарушила требования законодательства о деятельности по возврату просроченной задолженности.

            По результатам проведенных проверок компания-правонарушитель трижды была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Общая сумма наложенных штрафов составила 170 тысяч рублей. В настоящее время штрафы оплачены.

