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Приставы Архангельской области принимают жалобы на действия коллекторов

9 июля 2025 года с 09.00 до 13.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав и законных интересов граждан при взыскании с них просроченной задолженности.

Всех обратившихся сотрудники отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления проконсультируют о правилах общения с кредиторами и коллекторами, о правах и обязанностях сторон при взыскании просроченной задолженности. 

Гражданам, столкнувшимся с неправомерными действиями кредиторов, дадут подробные разъяснения, как правильно составить жалобу и какие документы необходимы при подаче соответствующего обращения.

Телефонные звонки будут приниматься по многоканальному номеру: 8(8182) 41 16 40.

(фото с https://ryazan.spravedlivo.ru)

07 июль 09:03 | : Скандалы

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