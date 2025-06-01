Приставы Архангельской области принимают жалобы на действия коллекторов

9 июля 2025 года с 09.00 до 13.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав и законных интересов граждан при взыскании с них просроченной задолженности.

Всех обратившихся сотрудники отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления проконсультируют о правилах общения с кредиторами и коллекторами, о правах и обязанностях сторон при взыскании просроченной задолженности.

Гражданам, столкнувшимся с неправомерными действиями кредиторов, дадут подробные разъяснения, как правильно составить жалобу и какие документы необходимы при подаче соответствующего обращения.

Телефонные звонки будут приниматься по многоканальному номеру: 8(8182) 41 16 40.