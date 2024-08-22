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Судебные приставы из Архангельска прищучили микрофинансовую организацию

      

Сотрудники УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу привлекли к ответственности и оштрафовали микрофинансовую организацию за неправомерные действия при взыскании долга.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обратилась жительница областного центра с жалобой на действия микрофинансовой организации. Женщина пояснила, что к ней домой пришёл неизвестный мужчина и стал в грубой форме требовать оплату долга. При этом он удерживал дверь в квартиру ногой, не давая её закрыть, а затем с оскорблениями бросил в лицо женщины лист бумаги с информацией о последствиях неисполнения ею долговых обязательств. 

Сотрудниками отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления проведена проверка указанных в заявлении фактов. Несмотря на отказ юридического лица от причастности к совершённым в отношении архангелогородки действиям, установлено, что экономическая заинтересованность в возврате просроченной задолженности имелась только у данной организации. К тому же брошенный в лицо женщины лист содержал выходные данные МКК и контактный телефон для связи с её представителем.

Также был установлен факт оказания на заёмщицу психологического давления путём введения её в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда и возможности применения к ней мер уголовного преследования.

В результате, микрофинансовая организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП, и оштрафована на сумму 25 тысяч рублей.

Отметим, что за 8 месяцев 2024 года за нарушение законодательства, регулирующего деятельность по возврату просроченной задолженности, к ответственности привлечены 18 организаций. Сумма штрафов, уплаченных правонарушителями, составила почти 4 миллиона рублей.

16 сентябрь 16:04 | : Происшествия

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