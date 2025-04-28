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Судебные приставы защитили архангельского должника от злых коллекторов из Москвы

Профессиональная коллекторская организация оштрафована за нарушение прав должника.

           Гражданин 1992 года рождения оформил кредитный договор на сумму 20 тысяч рублей. Сначала он регулярно выплачивал транши, но затем ушел на СВО и выплаты прекратились. 

           Кредитная организация для взыскания долга привлекла профессиональную коллекторскую организацию из г. Москва. Коллекторы направили должнику письмо, которое было вскрыто его отцом. Мужчина связался с сотрудниками организации и сообщил, что сын находится в зоне СВО. Несмотря на это, отцу участника СВО ежедневно стали поступать звонки. Звонившие оказывали психологическое давление на отца должника и даже хамили, что запрещено законом. 

           Мужчина обратился за помощью в УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Сотрудники органа принудительного исполнения в рамках осуществления контроля и надзора за деятельность кредитных, микрофинансовых и коллекторских организаций изучили материалы дела и установили вину профессиональной коллекторской организации в нарушении требований Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», выразившееся в осуществление взаимодействия с третьим лицом без его согласия и согласия должника. 

           За нарушение законодательства профессиональная коллекторская организация привлечена к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ и  оштрафована на сумму 60 тысяч рублей. Штраф правонарушителем оплачен. 

 

 

09 июнь 12:29 | : Происшествия

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