Судебные приставы Поморья за год взыскали более 4 млн рублей долгов

В 2024 году специалистами Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рассмотрено 417 обращений граждан по вопросам нарушения кредиторами либо их представителями требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Основными причинами обращения граждан являются: превышение установленного законодателем лимита телефонных переговоров; оказание психологического давления на должника и третьих лиц; введение в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника; неправомерное взаимодействие с третьими лицами, не являющимися должниками; раскрытие третьему лицу сведений о наличии у должника просроченной задолженности.

По каждой жалобе специалистами отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления проводится проверка. Если факты нарушений подтверждаются, то виновные привлекаются к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ.

В 2024 году в отношении кредиторов и представителей кредиторов, допустивших нарушение закона при взаимодействии с должниками, было составлено 23 административных протокола, объявлено 134 предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Правонарушителями оплачено штрафов на общую сумму 4,3 млн. рублей.

Обращаем внимание, что закон, ограждая должника от неправомерных действий коллекторов, не освобождает его от исполнения долговых обязательств.