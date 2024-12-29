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Судебные приставы Поморья за год взыскали более 4 млн рублей долгов

В 2024 году специалистами Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  рассмотрено 417 обращений граждан по вопросам нарушения кредиторами либо их представителями требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 

Основными причинами обращения граждан являются: превышение установленного законодателем лимита телефонных переговоров; оказание психологического давления на должника и третьих лиц; введение в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника; неправомерное взаимодействие с третьими лицами, не являющимися должниками; раскрытие третьему лицу сведений о наличии у должника просроченной задолженности.

По каждой жалобе специалистами отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления проводится проверка. Если факты нарушений подтверждаются, то виновные привлекаются к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ.

В 2024 году в отношении кредиторов и представителей кредиторов, допустивших нарушение закона при взаимодействии с должниками, было составлено 23 административных протокола, объявлено 134 предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Правонарушителями оплачено штрафов на общую сумму 4,3 млн. рублей. 

Обращаем внимание, что закон, ограждая должника от неправомерных действий коллекторов, не освобождает его от исполнения долговых обязательств.

20 январь 09:30 | : Происшествия

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