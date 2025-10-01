В Северодвинске вынесен приговор по попытке подкупить сотрудника органов

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 39-летнего управляющего торговым отделом виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и незаконное бездействие в крупном размере).

Установлено, что в ходе проведения оперативных мероприятий по предупреждению и выявлению преступлений в сфере интеллектуальной собственности, сотрудниками полиции в торговом отделе одного из магазинов города Северодвинска обнаружен товар с признаками контрафактности и задокументирован факт сбыта такого товара.

Управляющий торговым отделом указанного магазина, желая избежать изъятие этого товара, лично передал руководителю отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Северодвинску, участвующему в оперативных мероприятиях, взятку в виде денежных средств в сумме 250 тыс. рублей за незаконные действия, выразившиеся в даче подчиненным сотрудникам полиции указаний ограничится изъятием лишь незначительной части товара, а также за прекращение дальнейших проверочных мероприятий. Однако виновный был задержан сотрудником полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Денежные средства, переданные в качестве взятки, конфискованы в доход государства.