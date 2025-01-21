Дмитрий Морев. Продолжение следует

В ноябрьском рейтинге компании «Медиалогия» глава Архангельска занял третье место, пропустив вперед главу Мурманска Ивана Лебедева и мэра Вологды Сергея Жестянникова.

Для Дмитрия Морева это привычная «бронза», которую он берет не первый месяц и не первый год. Всего в рейтинге рассматриваются 18 медиаперсон из ключевых городов в СЗФО.

Сам рейтинг построен по российским СМИ на основе базы системы «Медиалогия», включающей более 107 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Причём учитывается не только количество упоминаний, но и качество работы рассматриваемого участника.

Сначала о двух первых лидерах рейтинга.

Иван Лебедев в ноябре отличился избранием на должность главы Мурманска (со 2 июля в статусе врио), местные депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру, ранее он занимал должность главы Оленегорска. Кроме того, при его активном участии город-порт стал побратимом Ляньюньгана и наращивает связи по всем линиям деятельности с китайской стороной. Ну, и такая приятная мелочь, как подготовка к открытию новогодней елки, что, несомненно, поднимает настроение горожан, чей световой день в зимний период еще короче нашего. В целом же Лебедев, исходя из его биографии, представляет собой популярный в современной России портрет молодого технократа со здоровыми карьерными амбициями.

Вологодский Сергей Жестянников тоже впервые утвержден в должности градоначальника. А пришел он на нее с поста заместителя губернатора, где курировал, в том числе, строительный комплекс. Отмечается, прежде всего, как опытный хозяйственник-управленец, что Вологде совсем не повредит в ожидании 880-летнего юбилея с момента основания. Кроме того, в заслуги Жестянникову ставится тотальный контроль за уборкой городских улиц и дворов, плюс бесплатный Wi-Fi на остановках общественного транспорта. По инсайдерской информации, он же является «стабилизатором» не в меру экзальтированного губернатора региона Филимонова. Именно умеренный и конструктивный глава Вологды благотворно действует на информационный имидж всего региона.

А теперь о Мореве. Развёрнуто.

На второй мэрский срок его предложил губернатор Цыбульский (которому, в свою очередь, покровительствует президент), чем наглядно показал доверие к градоначальнику, совпадение их стилей работы. И это одновременно гарантия того, что область не оставит город в трудной для последнего ситуации. В свою очередь, в ходе инаугурации Дмитрий Александрович заверил горожан в продолжение работы над текущими и новыми проектами развития города. Прежде всего, это касается улучшения качества жизни во всех аспектах, на которые может повлиять городская администрация.

Среди главных событий ноября особо выделяется окончание ремонта площади Профсоюзов, создававшего немало сложностей для автомобилистов и общественного транспорта. Движение в этой ключевой точке областной столицы (тут и автобусная развязка, и центральный рынок, и кафедральный собор) восстановлено, появились дополнительные светофоры. Обращает на себя внимание технология ремонта – он выполнялся по полному циклу с выторфовкой грунта более чем на метр, а также с устройством дорожного пирога по современным технологиям. Да, долго, недёшево, зато качественно и не на один год.

Архангельск переходит с мазута на газ, что дешевле в потребление и экологичней для окружающей среды. Открытие газовой котельной на Краснофлотском, которую принимал лично глава городской администрации, серьезная веха в развитие теплоэнергетике. Главное, надежность, что гиперактуально в этот период года.

Также в ноябре с благословения главы города был запущен новый этап переселения из ветхого жилья, чему было посвящено отдельное заседание участников этого непростого, затратного и трудоёмкого процесса. А это означает не только строить новое, но и сносить старое, причем безопасно для жителей районов. В этом году уже снесено больше ста деревяшек… рекорд в новейшей истории Архангельска. Власти планируют использовать освобожденные территории для создания современных жилых комплексов и общественных пространств, что будет способствовать комплексному развитию городской инфраструктуры. Да, программа федерального уровня, но исполнение лежит на плечах местных властей.

Наступил декабрь, месяц подготовки к любимому народом празднику и испытаний северными морозами. А значит… продолжение следует.

Леонид Черток

(статья опубликована в газете «Архангельск – город воинской славы»)