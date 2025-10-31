Уха поморская и не только. Кухня нашего севера

Тот, кто считает, что кухня Русского Севера бедна и банальна (мол, климат не располагает к изыскам, быстрее бы наесться, чем Бог послал, и согреться), тот глубоко не прав.
Эта кухня – удивительное культурное наследие, в котором переплелись традиции поморов, карелов и других народов, населяющих эти суровые, но прекрасные земли. Здесь научились максимально использовать дары природы: дикие ягоды и грибы, речную и морскую рыбу, дичь и, конечно же, многочисленные зерновые культуры, которые даже в суровом климате давали достойный урожай. Да, здесь не растет авокадо, но и в Мексике не растет морошка.
В общем, судите сами (представленные в подборке рецепты несложно приготовить и в домашних условиях).
Жареная оленина с ягодами
Оленина — основа мясного рациона жителей Севера. Так, ненцы, чтобы получить все питательные элементы, едят парную оленину в сыром виде, и пьют свежую кровь оленя. Но такую дегустацию лучше проводить под присмотром местных кулинаров, мы же предлагаем это мясо без излишней экзотики.
Ингредиенты:
- Оленина - 400 г
- Соль и перец по вкусу
- Ягодный соус или свежая черная смородина
Приготовление:
• Нарежьте филе оленя на небольшие куски и хорошенько отбейте их для мягкости.
• Обжарьте мясо с двух сторон на небольшом огне до золотистой корочки.
• Отправьте мясо доготавливаться в разогретую духовку на 5-10 минут.
• Подавайте мясо с картофелем, полив брусничным или клюквенным соусом. Вместо соуса можно использовать пюре из смородины.
Шаньги с картофелем
Шаньги – это традиционные открытые пирожки, без которых невозможно представить северную кухню. Их готовили и в будни, и в праздники, особенно ценились они во время сенокоса и других полевых работ.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука пшеничная – 500 г
- Молоко – 250 мл
- Дрожжи сухие – 7 г
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 50 мл
Для начинки:
- Картофель – 1 кг
- Сметана – 200 г
- Соль по вкусу
- Масло сливочное для смазывания
Приготовление:
• Для начала замесите мягкое, эластичное дрожжевое тесто. Соедините все ингредиенты, тщательно вымешайте до гладкости и оставьте в теплом месте на час, накрыв чистым полотенцем. Тесто должно увеличиться вдвое.
• Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, воду слейте и разомните клубни в пюре. Добавьте сметану и соль по вкусу – масса должна получиться нежной, но держать форму.
• Подошедшее тесто обомните и раскатайте в пласт толщиной около 5-7 мм. С помощью большой чашки или специальной формы вырежьте круги диаметром 12-15 см.
• По краям каждого круга аккуратно сформируйте бортики высотой около 2 см. В центр выложите картофельную начинку, разровняйте её.
• Щедро смажьте поверхность начинки сметаной – это придаст готовым шаньгам аппетитный вид и сохранит начинку сочной. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.
Поморская уха
Уха на Русском Севере – это не просто суп, а целый ритуал. Поморы готовили её из нескольких видов рыбы, причём каждый вид добавлялся в строго определённой последовательности.
Ингредиенты:
- Семга – 500 г
- Треска – 500 г
- Картофель – 4-5 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перец горошком – 5-6 шт.
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Соль по вкусу
- Зелень укропа и петрушки
Приготовление:
• Начните с приготовления основы – бульона из трески. Положите рыбу в холодную воду, добавьте очищенную луковицу целиком и варите на медленном огне, снимая пену. Бульон должен получиться прозрачным.
• Когда бульон будет готов, добавьте нарезанный кубиками картофель, измельчённый лук и морковь, нарезанную тонкими кружочками. Положите перец горошком и лавровый лист.
• За 5-7 минут до готовности добавьте крупные куски свежей семги. Варите на медленном огне – так рыба останется нежной и сохранит свой вкус.
• В самом конце приправьте уху солью по вкусу. Дайте настояться под крышкой 10-15 минут.
• При подаче щедро посыпьте свежей рубленой зеленью укропа и петрушки. По традиции к поморской ухе подают ржаной хлеб.
Треска по-поморски
Это блюдо – наследие поморских рыбаков, которые умели готовить треску так, что она становилась настоящим деликатесом.
Ингредиенты:
- Филе трески – 1 кг
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Сметана – 200 г
- Мука – 2 ст.л.
- Соль, перец по вкусу
- Масло растительное для жарки
Приготовление:
• Для начала подготовьте филе трески: нарежьте его на порционные куски, промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Обваляйте каждый кусочек в муке – это создаст аппетитную корочку и сохранит сочность рыбы.
• Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте рыбу до золотистой корочки с обеих сторон. Не передерживайте – достаточно 2-3 минут с каждой стороны, чтобы треска осталась нежной.
• В отдельной сковороде припустите нарезанный полукольцами лук и натёртую на крупной тёрке морковь до мягкости. Овощи должны стать золотистыми, но не зарумяниться.
• Переложите рыбу к овощам, залейте сметаной, слегка разбавленной водой. Посолите, поперчите по вкусу и тушите под крышкой на медленном огне 15-20 минут.
• Перед подачей посыпьте блюдо свежей рубленой зеленью. По традиции, подавайте треску с отварным картофелем или душистой перловой кашей.
Северная брусничная каша
Это блюдо – прекрасный пример того, как северяне умело сочетали злаки с дикими ягодами, создавая не только вкусные, но и полезные блюда.
Ингредиенты:
- Перловая крупа – 200 г
- Брусника – 200 г
- Мёд – 2 ст.л.
- Вода – 600 мл
- Соль по вкусу
Приготовление:
• Сначала тщательно промойте перловую крупу в нескольких водах. Для особой нежности замочите её на ночь в холодной воде – это значительно сократит время варки и сделает кашу более нежной.
• Слейте воду с замоченной крупы и залейте свежей. Варите на медленном огне, периодически помешивая. Когда крупа станет мягкой, а каша достаточно густой (примерно через 40-50 минут), снимите с огня.
• Бруснику переберите, промойте и слегка разомните толкушкой, чтобы ягоды пустили сок. Если ягоды слишком кислые, можно предварительно смешать их с мёдом.
• Добавьте подготовленную бруснику в горячую кашу, аккуратно перемешайте и томите на самом малом огне ещё 10 минут, чтобы вкусы соединились.
• Накройте кашу крышкой и дайте настояться 15-20 минут. Подавайте тёплой, при желании добавив ещё немного мёда или сливочного масла.
