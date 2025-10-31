Узники Сийского монастыря. Из прошлого Поморья

Ссылки в христианские монастыри как форма наказания применялись в Европе с времён раннего средневековья. При этом помещение в монастырь считалось актом милосердия, поскольку монашеством зачастую заменялась смерть. Так, франкский король Хильдерик II отправил Теодериха III в монастырь в 673 году. Его сын, Хильперик II, отправлен в монастырь после убийства отца в 675 году, где он прожил 40 лет под именем брата Даниэля. Последний король из династии Меровингов Хильдерик III пострижен в монахи в 751 году. В Византии в VIII веке императоры Анастасий II и Феодосий III после низложения отправились в монастырь и постриглись в монахи. Из Византии эта практика проникла на Русь.

Принимал знатных опальных особ и северный монастырь, основанный в 1520 году преподобным Антонием Сийским. О них напоминают сохранившиеся документы.

В сборнике «Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. Т. 1.» (1334-1598. — СПб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1841. 324) опубликована датированная 8 марта 1589 года царская грамота в Сийский монастырь, о строжайшем надзоре за ссыльным старцем Петром Нагим.

Нагой Петр Афанасьевич (ок. 1564–1589) – двоюродный брат царицы Марии Федоровны Нагой, сын думного дворянина Афанасия Федоровича Нагого. Стряпчий с платьем при царевиче Федоре Ивановиче в Пскове (1577), рында (оруженосец-телохранитель при великих князьях московских и русских царях) (1579–1581), участвовал в свадебных торжествах (1580). После смерти Ивана IV Нагие подверглись опале. Около 1584 г. Петр Нагой сослан в Антониево-Сийский монастырь.

Выписка из грамоты:

«От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в Сийской монастырь игумену Никандру да келарю Левкею да казначею старцу Артемью и всей братье. Послал есмя к вам в монастырь под начало Нагова Петра. А велели есмя вам приставить к нему три или четыре старцы добрых, да дву слуг, и велели ево беречи, чтоб не утек. И вы прислали к нам бить челом монастырского слугу Федчю Вашку, что Петр вас не слушает и живет не по монастырскому чину и явствено сказывает, хочет из монастыря бежати. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б Петра берегли накрепко по прежнему указу и велели его крепить, чтоб он у вас из монастыря однолично не утек, и в келью к нему никому ходити не велели, опричь тех, которых старцов и слуг к нему приставите. И в церковь бы ходил с приставы, а отцу духовному велели бы есте у него быть в Варсунофьево место священнику старцу Христанфу, вашего же монастыря постриженику».

Не «утек однолично» Петр Нагой, скончался в стенах Сийского монастыря в декабре 1589 года.

В 1601 году в монастырских стенах оказался Фёдор Никитич Романов (1553[5] или 1554[6] — 1633) — один из трёх руководителей ближней царской думы при царе Фёдоре Иоанновиче и возможный соперник Бориса Годунова в борьбе за высшую власть после смерти Фёдора Иоановича, будущий патриарх Московский и всея Руси Филарет, отец первого царя из рода Романовых.

О пребывании Филарета в Антониево-Сийском монастыре напоминает «Царская грамота Сийского монастыря игумену Ионе о строгом надзоре за ссыльным старцем Филаретом», датированная 22 марта 1605 года и опубликованная во втором томе сборника «Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссиею» (СПт., 1841, № 54, стр.64). Выдержка из грамоты:

«От царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси, в Сийский монастырь игумену Ионе. В нынешнем 113 году Марта в 16 день писал к нам Богдан Воейков, что Февраля в 3 день сказывали ему старец Илинарх да старец Леванид: Февраля ж де в 3 день, в ночи старец Филарет его старца Илинарха лаял, и с посохом к нем прискакивал, и из кельи выслал его вон, и в келью ему старцу Илинарху с себе и за собою ходити никуда не велел; и живет де старец Филарет не по монастырскому чину, всегды смеется неведому чему, и говорит про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мiре жил, и к старцам жесток; и старцы приходят к нему Богдану на того старца Филарета всегды с жалобою, лает их и бить хочет, а говорит де старцом Филарет старец: “увидят они, каков вперед будет“; а ныне в Великий пост, у отца духовного тот старец Филарет не был, и к церкви и к тебе на прощание не приходил, и на крылосе не стоит.

А около де монастыря ограды у вас нет, и меж келий де ото всякой кельи и с монастыря к озеру и с дровяников двери, и крепости де никоторые около монастыря нет, а ограду де монастырскую велели вы свезти на гумно; и он де Богдан тебе и келарю говорил, чтобы вы около монастыря ограду велели поставить и меж келий от дровяников двери заделати, и вы де около монастыря ограды поставити и дверей заделати велите; и сторожу де ты, который стоит у ворот, ходити к нему и про прихожих про всяких людей сказывати ему и детем боярским не велишь, а прежде де сего сторож, приходя к нему, про всяких прихожих людей сказывал, кто такой человек и откуды пришел, и он потому к старцу к Филарету и береженье держал».

Через 14 лет, 24 июня 1619 состоялась интронизация бывшего узника монастыря, старца Филарета по чину поставления первого Московского патриарха. Будучи отцом государя, он до конца жизни оставался его официальным соправителем, используя титул «Великий государь» и необычное сочетание монашеского имени «Филарет» с отчеством «Никитич». Государственные грамоты того времени писались от имени царя и патриарха. Причудливы бывают повороты иных судеб.

Царская грамота в Сийский монастырь, о ссыльном Хутынском архимандрите Феодорите издана 26 января 1636 года. (Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею. Т. 3. 1613-1645. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1841. 306).

Основанный в 1192 году Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский монастырь находится в Новгороде. Его настоятелем в 1629 и 1635 годах был Феодорит. Другой информации о сосланном в начале 1636 года в Сийский монастырь архимандрите найти не удалось. Текст грамоты:

«Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, Колмогорского уѣзду въ Сійской монастырь, игумену Титу съ братьею. Указали есмя посиати изъ Великого Новагорода боярину нашему п воеводѣ князю Петру Александровичю Рѣпнину да дьяку нашему Богдану Обобурову, съ Новгородскими дѣтми боярскими, къ вамъ, въ Сійской монастырь, Спаского Футыня монастыря архимарита Ѳеодорита.—И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а изъ Великого Новагорода, по нашему указу, бояринъ нашъ князъ Петръ Александровичъ Рѣпнинъ да дьякъ нашъ Богданъ Обобуровъ того Спаского Футыня монастыря архимарита Ѳеодорита пришлетъ: и вы бъ его въ Сійской монастырь приняли, и держали его въ томъ монастырѣ въ хлѣбнѣ, въчѣпи и въ желѣзахъ, съ болшимъ береженьемъ, и ѣсть и пить велѣли къ нему носити въ хлѣбню, какъ и прочей братьѣ; а будетъ онъ скорбитъ и учнетъ просить отца духовного, и вы бъ ему отца духовного и причастіебожественныхъ ХристовыхъТаинъ велѣли давать не возбрапно. А какъ изъ Великого Новагорода бояринъ нашъ и воевода князь Петръ Александровичь Рѣпнинъ да дьякъ нашъ БогданъОбобуровъ архимарита Ѳеодорита къ вамъ въ Сійской монастырь, и съ кѣмъ имянемъ, и которого числа пришлютъ, и вы бъ о томъ отписали къ намъ, къ Москвѣ, а отписку велѣли подать въ Приказѣ Болшого Дворца, боярину нашему князю Алексѣю Михайловичи) Лвовуда дьякомъ нашимъ Григорью Нечаеву да Максиму Чиркову. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7144 Генваря въ 26 день».

Сколько времени держали бывшего архимандрита в цепи и в железах, какова его судьба сие неизвестно.

22 мая 1643 года издана Царская грамота в Антониев Сийский монастырь, о строгом надзоре за сосланным Федором Стрешневым (Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею. Т. 3. 1613-1645. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1841. 306). Текст грамоты:

«Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, въ Двинской уѣздъ, въСійской монастырь, игумену Кипріяну съ братьею. По нашему указу посланъ въ Сійской монастырь, подъ началъ, съ Петромъ Абрамовымъ, Ѳедоръ Леонтьевъ сынъ Стрѣдиневъ.— И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, а Петръ Обрамовъ Ѳедора Стрѣшнева въ Сійской монастырь привезетъ, и вы бъ унего Петра Ѳедора взявъ отдали подъ началъ старцу добру и искусну, и велѣли его къ церкви Божіи къ пѣнію приводите всегда, чтобъ его привести въ чувство, и того приказали беречи накрѣпко, чтобъ егоза монастырь не спускали, и бражничать бы и озорничать ему не давали, и съ монастыря бъ онъ никоторою мѣрою не ушелъ, и дурна надъ собою никакого не учинилъ; а какъ его у Петра возмете, и вы бъ о томъ отписали къ намъ, къ Москвѣ, а отписку велѣли подать въ ПриказѣБолшого Дворца, боярину нашему князю Алексѣю Михайловичи) Лвову да дьякомъ нашимъ Ивану Ѳедорову да Максиму Чиркову. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7151 Маіл въ 22 день».

Фёдор Степанович Стрешнев в 1615-1617 годах служил осадным головой в Лихвине. В это время литовский полковник А. Лисовский осадил город. «Воевода же лихвинский Феодор Стрешнев — как сказано в „Новом Летописце“ — с малыми людьми изшед из града, бияшеся с Лисовским и не припусти его ко граду». В 1619 году Ф. С. Стрешнев находился на воеводстве в Калуге, в 1623—1626 годах — в Чаронде. В 1634 году Ф. С. Стрешнев получил чин окольничего. Если исходить из содержания грамоты, он был любителем «бражничать и озорничать».

Быть может, церковное пение привело его в чувство? По крайней мере, 27 декабря 1644 года появилась «Царская грамота в Антониев Сийский монастырь, об освобождении Федора Стрешнева из под начала и об отправлении его в Москву (Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею. Т. 3. 1613-1645. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1841. 306). Текст грамоты:

«Отъ Царя и Великого Князя Михаила Ѳедоровича всеа Русіи, на Двину, въ Сійской монастырь, игумену Ѳедосію съ братьею. По нашему указу посланъ въ Сійской монастырь подъ начало Ѳедоръ Стрѣшневъ: и мы пожаловали, велѣли его Ѳедора изъ подъ начала евободить и прислать къ намъ къ Москвѣ. — И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и выбъ Ѳедора Стрѣшнева прислали къ намъ, къ Москвѣ, на монастырьскихъ лошадяхъ, съ монастырьскими служки, да о томъ отписали, аотписку велѣли подать и Ѳедору явитисл въ Приказѣ Еолшого Дворца, боярину нашему и дворецкому князю Алексѣю Михайловичи) Лвову да дьякомъ нашимъ Ивану Ѳедорову да Максиму Чиркову. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7153 Декабря въ 27 день».

30 сентября 1645 года по случаю венчания на царство Алексея Михайловича Федор Стрешнев пожалован в бояре. В 1647 году он скончался, оставив трёх сыновей и наследство в виде имений в восьми уездах.

Вероятно, были и другие подневольные монастырские поселенцы. Может, менее знатные и оттого не удостоенные царских грамот. Что уж говорить о малолетних беспризорниках и нарушителях закона, помещённых в 1920 году в детскую колонию, организованную советской властью в Благовещенском храме Антониево-Сийского монастыря. Впрочем, это совсем другая история.

Александр Чашев