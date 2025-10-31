Трое на Мысе Желания

Мыс Желания – это мыс на Новой Земле.

Новая Земля – это архипелаг в Северном Ледовитом океане. Та самая Арктика… точнее, национальный парк «Русская Арктика».

Такая же «ж…а мира», что и Архангельск, только ещё холоднее.

Работать здесь только за очень большие деньги, служить – уже подвиг, родиться и жить – судьба…

Но есть люди, которые едут сюда за свои. Просто посмотреть и прочувствовать, потом рассказывать, заранее зная, что никто не перебьёт с уточнениями – «плавали, знаем». Наверное, путёвка туда специально для тех, кого Маврикий измучил своим однообразием, иных даже сложно представить.

Таким туристам нужен свой экскурсовод.

Экскурсоводов туда надо долго готовить… а лучше вырастить с нуля.

Для подготовки экскурсовода-новоземельщика нужны наглядные материалы с соответствующей спецификой подачи.

В 2019 году три грации архангельской журналистики, искушённые Крайнем Севером - Анастасия Ломакина, Ирина Скалина, Анна Трофимова - решили снять фильм-экскурсию для курсов экскурсоведения (понимаю, что масло масляное, а что делать). В итоге снимали (и монтировали) 6 лет в свободное от основной работы время. Благо сгонять всем троим к местам съёмок – нет проблем, любой плавучей университет таких с руками оторвёт.

Получилось забористо, с юморком (иногда циничным), из 24 минут экранного времени ни одной скучной под небанальный саундтрек. Работа на голом энтузиазме иногда лучший стимул для свободного творчества – ты никому ничем не обязан. А виды там такие… что некрасиво снять просто не получится.

Из фильма вы узнаете:

- как вести себя с белыми медведями на большом расстоянии (на малом проверить не рискнули операторы);

- как отличить кайру от пингвина (чтобы потом не смешить слушателей ваших путевых заметок);

- почему надо бояться крачек (спойлер – заклюют на фиг);

- как появилось название «Мыс Желания» (одна из версий – желание уйти оттуда туда, где тепло и фрукты);

- на чём делали бизнес в тех краях первые первопроходцы (сегодня уже не актуально);

- как выглядит до сих пор действующий летом маяк (зимой ему некому подмигивать);

- как не стать вандалом в заповедных землях;

- как одеваться (без конкретной рекламы фирм-производителей);

- почему на Мысе Желания жилищи цилиндрической формы (вспоминаем сопромат);

- кто украл бюст Ленина (спойлер – не либералы);

- за что мы любим и уважаем моржа;

- как и чем на Новой Земле били фашистов;

- кто похоронен на Мысе Желания (история – комок в горле).

Заинтригованы? Тогда смело идите по этой ссылке: https://vk.com/stasyalomakina?z=video63818699_456239384%2F080de70b15012f3f5b%2Fpl_wall_63818699 И будет вам счастье!