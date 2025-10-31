Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

Обстановка, в которой Бог дал Моисею и сынам Израиля Десять заповедей, описана в Библии. Синай стоял в огне, окутанный густым дымом; земля дрожала; гремел гром; блистали молнии; и в шуме разбушевавшейся стихии, покрывая его, раздавался голос Божий, произносивший заповеди.

Когда я узнал про эту историю, сначала поверить не мог, что такое вообще может быть. Но когда познакомился с документами (как историк привык доверять только фактам), только руками развёл - как люди могут до такого дойти: красть деньги у погибшего бойца СВО, да ещё и своего родственника.

Давайте обратимся к фактической стороне дела.

Сначала, что сказал наш Президент на встрече с военачальниками 17 декабря 2025 года: «Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого всё, всё необходимое».

Погиб наш земляк - Вершков Андрей Борисович, который пошёл добровольцем защищая нашу Родину и наши Идеалы.

Его близкие - родные братья и сёстры - получили денежные выплаты. Законно.

Вспоминая Андрея Борисовича, все отмечают его безграничную доброту, умение дружить и уважение к людям.

Его родственники и друзья всегда считали его непререкаемым авторитетом.

Андрей долго работал электриком на птицефабрики «Уемская», где пользовался большим уважением. В последнее время перешёл работать по той же специальности в компанию «Трансстрой», где его работа была связана с командировками на север.

Так вот, Андрей Борисович ушёл на СВО в декабре 2024 года, прошёл обучение в Подмосковье и отправился в зону боевых действий.

В соответствии с действующим законом, Министерство обороны перечисляло ему денежные выплаты. Он ими не пользовался, поскольку находился в зоне боевых действий.

Суммы были немалые.

28 января 2025 года он отправился на очередное боевое задание и «не вернулся из боя». Пропал без вести.

Позднее, в марте 2025 года, его нашли - вытащили наши ребята из -за «ленточки». Он погиб.

Началась процедура опознания.

По её итогам, его близкие родственники - братья и сёстры - были признаны НАСЛЕДНИКАМИ: Кукушкина М.Б., Вершков М.Б., Гашимова Л.Б. и Старицына Н.Б.

Выплаты, полагающиеся погибшим бойцам СВО, сегодня существенные.

Родственники планировали, как ими можно распорядиться, чтобы увековечить память Андрея.

Но неожиданно они узнали, что с его банковской карты были сняты деньги - 2 миллиона рублей.

Стали разбираться, и им стало известно, что обманным путём денежные средства были переведены на другие расчётные счёта.

Были украдены деньги человека, про которого уже знали, что он погиб.

Говорят: "Чужой крест возьмёшь - чужую нужду поднимешь, и вместо хлеба чужое горе есть будешь, и чужими слезами запивать!" А вещь, взятая у покойника, покойнику и принадлежать будет! А смысл сам найди.

( Библия «Откровения Иоанна Златоуста.)

Родственники обратились в полицию. Полиция провела доследственную проверку, в результате которого стало известно, что деньги были присвоены другими родственниками: бывшей женой, с которой Андрей был официально в разводе более двух лет (она уже успела выйти замуж за другого человека) и племянником (по этическим соображениям их фамилии не разглашаю).

Что это - ВОРОВСТВО?

Или законный акт «честного отъёма денег»?

«Злоумышленники» аргументируют – «так должен он нам был, зуб даю».

Однако факты говорят о другом - деньги начали сниматься с его банковской карты, когда он уже погиб, т.е. с 28 января 2025 года по май 2025 года.

Они сначала не имели информации о его гибели, знали, что он пропал без вести. Но 30 апреля пришла информация , что его нет в живых.

Соответственно, с апреля по май деньги снимались со счёта уже погибшего человека, о чём они знали.

Есть нотариально заверенный документ 29 АА 2014394, что в права наследования родственники Андрея вступили в июле.

Со дня его гибели, т.е. с 28 января 2025 года по июль месяц счета фактически были «заморожены», поскольку их владельца уже не было в живых . Далее, все операции по его финансам должны быть согласованы с его прямыми Наследниками.

Есть финансовые вопросы к погибшему - подойдите к наследникам, поговорите, расскажите, сколько вам причитается, по-человечески поймут, конечно, всё отдадут.

Но они забрали сами. Без спроса. Незаконно. Забрали то, до чего руки дотянулись, у мёртвого человека.

На мой взгляд, всё очевидно - «спионерили» денежки злоумышленники. Что тут непонятного?

По закону и по морали подло и низко.

Наверное, можно квалифицировать их действия как мародёрство в условиях проведения СВО.

Мародёрство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), - наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Прямые наследники написали заявление в полицию Приморского округа Архангельской области с тем , чтобы привлечь виновных к ответственности.

А вот здесь начинается полное юридическое непонимание ситуации. Полиция в лице оперуполномоченного полиции ОУР ОП «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» лейтенанта полиции Ференс В.С , за № 6754/ 1184 от 10.10.25 , пишет отказ в возбуждении уголовного дела - «в связи отсутствием состава преступления».

Причём отказ абсолютно не мотивированный, без указания причин такого вердикта. Нет состава и всё!

Факты воровства (или мошенничества) есть, а состава нет.

Юристы, представляющие интересы потерпевших, пишут жалобу, указывая все факты кражи денег лейтенанту Ференс (думаю, его иноязычная фамилия не склоняется), что нет ни одного ДОКУМЕНТА подтверждающего обоснованность «приватизации» денег у погибшего бойца СВО.

Однако, имеющий без сомнения высшее юридическое образование, господин Ференс проявляет полное пренебрежение к тому Высшему юридическому учреждению образования, где он проходил обучение (я ни на секунду не сомневаюсь, что он лекции не прогуливал), не внемлет доводам потерпевших родственников погибшего бойца СВО, а также изложенным фактам.

Его доводы - «снявшим деньги родственникам я доверяю на слово».

Документам не доверяет, а словам доверяет. Как это?!

Товарищи-братья, как же это получается, что мы не можем защитить светлую память погибшего бойца СВО?

Как могло случиться такое, что слова Верховного Главнокомандующего о защите всех прав, даже посмертных, бойцов СВО, не доходят до лейтенанта Ференс?

Ждём ответ от всех заинтересованных сторон в этой ситуации, объективный, с железными аргументами.

А так же обращаемся к Губернатору Цыбульскому А.В. с просьбой взять изложенную ситуацию на личный контроль и бесстрастно проверить это явно нестандартное дело. А позже уже компетентным органам наказать всех виновных, обидевших родственников погибшего бойца СВО, как того требует правосудие. И справедливость.

Мы держим это дело на журналистском контроле...

Михаил Скоморохов

(фото с https://sputnik.by)