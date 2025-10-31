Вверх
Рассказ о том, как у погибшего бойца СВО деньги похитили

Обстановка, в которой Бог дал Моисею и сынам Израиля Десять заповедей, описана в Библии. Синай стоял в огне, окутанный густым дымом; земля дрожала; гремел гром; блистали молнии; и в шуме разбушевавшейся стихии, покрывая его, раздавался голос Божий, произносивший заповеди.

 Одна их десяти заповедей  , 20 глава книги «Исход»...

   Когда я узнал про эту историю,  сначала  поверить не мог, что такое вообще может быть. Но когда познакомился с документами (как историк привык доверять только фактам), только руками развёл - как люди могут до такого дойти: красть деньги у погибшего бойца СВО,  да ещё и своего родственника.

 Давайте обратимся к фактической стороне дела.

 Сначала, что сказал наш Президент на встрече с военачальниками 17 декабря 2025 года: «Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого всё, всё необходимое».

 Погиб наш земляк - Вершков Андрей Борисович, который пошёл добровольцем защищая нашу Родину и наши Идеалы.

Его близкие  - родные братья и сёстры - получили денежные выплаты. Законно.

 Вспоминая Андрея Борисовича, все отмечают его безграничную доброту, умение дружить и уважение к людям.

Его родственники и друзья всегда считали его непререкаемым авторитетом. 

Андрей долго работал электриком на птицефабрики «Уемская», где пользовался большим уважением. В последнее время перешёл работать по той же специальности в компанию «Трансстрой», где его работа была связана с командировками на север.

   Так вот, Андрей Борисович ушёл на СВО в декабре 2024 года, прошёл обучение в Подмосковье и отправился в зону боевых действий. 

В соответствии с действующим законом,  Министерство обороны перечисляло ему денежные выплаты. Он ими не пользовался, поскольку находился в зоне боевых действий. 

Суммы были немалые. 

28 января 2025 года он отправился на очередное боевое задание и  «не вернулся из боя». Пропал без вести.

Позднее, в марте  2025 года, его нашли - вытащили наши ребята из -за «ленточки». Он погиб.

Началась процедура опознания. 

По её итогам, его близкие родственники - братья и сёстры - были признаны НАСЛЕДНИКАМИ: Кукушкина М.Б., Вершков М.Б.,  Гашимова Л.Б. и  Старицына Н.Б.   

        Выплаты, полагающиеся погибшим бойцам СВО, сегодня  существенные. 

Родственники планировали, как ими можно распорядиться, чтобы увековечить память Андрея.

Но неожиданно они узнали, что с его банковской карты были сняты деньги - 2 миллиона рублей. 

Стали разбираться,  и им стало известно, что обманным путём     денежные средства были переведены на другие  расчётные счёта. 

Были украдены деньги человека, про которого уже знали, что он погиб.

Говорят: "Чужой крест возьмёшь - чужую нужду поднимешь, и вместо хлеба чужое горе есть будешь, и чужими слезами запивать!" А вещь, взятая у покойника, покойнику и принадлежать будет! А смысл сам найди.

( Библия «Откровения Иоанна Златоуста.)

Родственники обратились в полицию. Полиция провела доследственную проверку, в результате которого стало известно, что деньги были присвоены другими родственниками: бывшей женой, с которой Андрей был официально в разводе более двух лет (она уже успела выйти замуж за другого человека) и племянником (по этическим соображениям их фамилии не разглашаю).

Что это - ВОРОВСТВО? 

Или законный акт «честного отъёма денег»?

«Злоумышленники»  аргументируют – «так должен он нам был, зуб даю». 

Однако факты говорят о другом - деньги начали сниматься с его банковской карты, когда он уже погиб, т.е. с 28 января 2025 года по май 2025 года.

 Они сначала не имели информации о его гибели, знали, что он пропал без вести. Но 30 апреля  пришла информация , что его нет в живых.  

Соответственно, с апреля по май деньги снимались со счёта уже погибшего человека, о чём они знали.

Есть нотариально заверенный документ  29 АА 2014394, что в права наследования  родственники Андрея вступили в июле.   

Со дня его гибели, т.е. с 28 января 2025 года по июль месяц счета фактически были «заморожены», поскольку их владельца уже не было в живых .  Далее,  все операции по его финансам должны быть согласованы с его прямыми Наследниками.

Есть финансовые вопросы к погибшему - подойдите к наследникам, поговорите, расскажите, сколько вам причитается, по-человечески поймут, конечно, всё отдадут.

Но они забрали сами. Без спроса. Незаконно. Забрали то, до чего руки дотянулись, у мёртвого человека.

На мой взгляд, всё очевидно -  «спионерили»  денежки злоумышленники. Что тут непонятного? 

По закону и по морали подло и низко.

 Наверное, можно квалифицировать их действия как мародёрство в условиях проведения СВО.

  Мародёрство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), - наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Прямые наследники написали заявление в полицию Приморского округа Архангельской области с тем , чтобы привлечь виновных к ответственности.

А вот здесь начинается полное юридическое непонимание ситуации. Полиция в лице  оперуполномоченного полиции ОУР ОП «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» лейтенанта полиции Ференс В.С , за  № 6754/ 1184 от 10.10.25 , пишет отказ в возбуждении уголовного дела -  «в связи  отсутствием состава преступления». 

Причём отказ абсолютно не мотивированный, без указания причин такого вердикта. Нет состава и всё! 

Факты воровства (или мошенничества) есть, а состава нет. 

Юристы, представляющие интересы потерпевших, пишут жалобу, указывая все факты кражи денег лейтенанту Ференс  (думаю, его иноязычная фамилия не склоняется), что нет ни одного ДОКУМЕНТА подтверждающего обоснованность «приватизации» денег у погибшего бойца СВО. 

Однако, имеющий без сомнения высшее юридическое образование, господин  Ференс проявляет полное пренебрежение к тому Высшему юридическому учреждению образования, где он  проходил обучение  (я ни на секунду не сомневаюсь, что он лекции не прогуливал), не внемлет доводам  потерпевших родственников погибшего бойца СВО, а также изложенным фактам. 

Его доводы - «снявшим деньги родственникам я доверяю на слово». 

Документам  не доверяет, а словам доверяет. Как это?! 

Товарищи-братья, как же это получается, что мы не можем защитить светлую память погибшего бойца СВО? 

Как могло случиться такое, что слова Верховного Главнокомандующего о защите всех прав, даже посмертных, бойцов СВО,  не доходят до лейтенанта Ференс?

 Ждём ответ от всех заинтересованных сторон в этой ситуации, объективный, с железными аргументами. 

А так же обращаемся к Губернатору Цыбульскому А.В. с просьбой взять изложенную ситуацию на личный контроль и бесстрастно проверить это явно нестандартное дело. А позже уже компетентным органам наказать всех виновных, обидевших родственников погибшего бойца СВО, как того требует правосудие. И справедливость.

 Мы  держим это дело на журналистском контроле...

Михаил Скоморохов 

(фото с https://sputnik.by)

22 декабрь 09:00 | : Горячая тема / Скандалы

