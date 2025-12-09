От зарплаты до зарплаты. Богатенькие в СССР

В моём детстве нам внушали, что Союз Советских Социалистических Республик – страна равных возможностей. В том плане, что нет ни богатых, ни бедных, под последними имелись ввиду нищие без крыши над головой.

Действительно, таких – единичные случаи, маргиналы по новому, или деклассированные элементы по старому. Для подавляющего большинства работающего населения нормальным экономическим состоянием семьи считалась аккуратно заштопанная бедность. И потому, что на новые брюки надо откладывать с зарплаты пару месяцев, и потому, что приличные (импортные) штаны просто так в магазине не купить. Джинсы были сродни смокингу, т.е., вредными с точки зрения идеологии.

Хорошо помню, как жильцы нашего необычного (36 квартир гостиничного типа на каждом этаже) дома в самом центре Москвы (10 мин. пешком до Красной площади) дважды в месяц начинали стучаться к соседям:

- Трёшку-пятёрку до зарплаты (аванса) не одолжите?

Мама только разводила руками:

- Сама на работе занимала.

- Господи… весь этаж обошла, ни у кого нет. И как только люди живут?!

- Так уж и ни у кого? На машину очереди по пять лет…

- Это всё жулики! (безапелляционно).

Став постарше и учась в элитной (по-советски) школе, я как-то влез в разговор:

- Не только жулики, у меня одноклассников на правительственных «Чайках» привозят.

На меня строго посмотрели:

- А вот их ты не трогай, это люди высшего порядка, почти небожители.

С каких это пирогов небожители, впервые задумался я над несовершенством социалистического строя. Точнее, о его лицемерии, ибо уже знал ироничное выражение «слуги народа».

То, что в той системе воровали, известно было и тогда. Кто по мелочи («тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость»), кто по крупному (завмаги, завбазой, завскладом, прочие завы). Некоторые выходили на отхожий промысел (спекулянты, фарцовщики, цеховики, экстрасенсы), совмещая его с общественно-полезным трудом.

Но сегодня разговор о вполне легальных заработках, остальному народу на зависть.

Сначала о тех самых «небожителях» - высшем партийном руководстве страны (речь о 70-х годах прошлого века, как о времени «стабильного застоя»). Зарплаты примерно такие: 400-600 руб. у секретаря обкома, 800-900 у союзного министра, зарплата Брежнева – 1 300 (без учёта гонораров за книги). Интересно, что когда его пост занял Андропов, то снизил зарплату генсека (то есть, свою) до 800 руб.

Согласитесь, указанные суммы не поражают, но… существовала система партийных льгот. Как-то:

— автомобили с водителем,

- шикарные квартиры в элитных домах,

— бесплатные дачи,

— особые продуктовые пайки,

— закрытые магазины,

— оплаченные государством домработницы.

Перевести это в денежное выражение не представляется возможным, одно слово – небожители. Среди простого народа бытовало мнение, что первые лица советской страны и их близкие находятся на полном гособеспечении, и им зарплата типа не нужна. Т.е., для них коммунизм уже был построен, остальным предлагалось немного подождать.

Следующими в этой линейке привилегированных идут космонавты… вот уж действительно небожители. Ежемесячные зарплаты (для слетавших) от 3 000 руб., отдельная премия за полёт – до 10 000 руб. Также ходили разговоры, что каждый, впервые побывавший в космосе, по прилёту получал бесплатно новую «Волгу» (но это не точно).

И опять льготы. Отнюдь не рядовые квартиры, врачебное обслуживание на высочайшем уровне, бесплатные путёвки в элитные санатории, пользование закрытыми распределителями (дефицит всех мастей). Сюда же я бы приплюсовал агитационные поездки по миру с суточными в валюте и подарки от принимающей стороны.

Ещё одна привилегированная категория – работники дипмиссий. Тут всё зависело от страны работы и ранга. Дипломаты получали до 1200 рублей в месяц, рядовые сотрудники посольств, естественно, меньше. Но главный цимес был, конечно, в валюте, которую, пусть немного, но выплачивали всем. Самые экономные (ребенку кока-колу только по праздникам) и оборотистые везли в отпуск товаров на десятки тысяч «деревянных». Плюс престиж профессии, но и жизнь под колпаком у советских спецслужб. Плюс возможность хоть на пару-тройку лет вырваться из родной серости. А как вы думаете, почему такой сумасшедший конкурс в МГИМО, что вчера, что сегодня?

Помните фильм «Мимино», где главный герой рвался вернуться в большую авиацию? И дело не только во влюблённости в московскую стюардессу. Лётчики гражданской авиации были одними из самых высокооплачиваемых специалистов. Командир экипажа Ту-154 или Ил-62 получал 700–1200 рублей в месяц, а пилоты международных рейсов — ещё больше, особенно с учётом валютных суточных и премий. Минус – ранняя пенсия в связи с изношенностью организма. Но о таких нюансах зритель не знал… поэтому лётчик Мизандари выглядел абсолютным романтиком. Правда, чтобы попасть в эту элиту, нужно было учиться, учиться и учиться.

Но большие по советским меркам деньги можно было заработать и без упорной учёбы.

В СССР существовали, так называемые, «северные коэффициенты» — доплаты за жизнь и работу в суровых климатических условиях. На Крайнем Севере зарплаты были одними из самых высоких: 600–1200 рублей в месяц. Но здесь уже разговор о престиже не шёл, в народе такой выбор пренебрежительно называли «погоней за длинным рублём». На север, как правило, уезжали заработать на кооператив или машину, при этом работая на износ. Кто-то оставался насовсем со щадящим графиком, но их повышенные зарплаты «съедали» местные высокие цены и отпуска, где они отрывались по полной

Ещё нехило зарабатывали шахтёры, причём не только в суровой Воркуте, но и на вполне комфортном по части климата Донбассе – 1000 рублей и выше («стахановцы»). Правда, эти деньги платились за риск, вредность и тяжелейшие условия труда. А здоровье, как известно, не купишь.

Солидно получали люди, работавшие на оборону в «почтовых ящиках» - в полтора-два раза больше специалистов аналогичных профессий на гражданском производстве. За что такая щедрость? За секретность и связанные с ней ограничения – даже об отдыхе в Болгарии можно было забыть. Плюс им же полагались спецпайки, ведомственные квартиры и ускоренное продвижение по службе. В денежном выражении это звучало так – молоды инженеры КБ Микояна, Туполева, Королёва могли зарабатывать 700-800 руб., абсолютная фантастика для их профессии на обычном заводе или в НИИ.

В особую категорию входили артисты и спортсмены. Но артисты выездные (балет, опера, цирк), театральные в те годы получали чуть больше 100 рублей (если без звания). Впрочем, кинематограф был неплохим подспорьем, но только тогда, когда ставка за съёмочный день поднималась до 40-56 руб. В кино за счёт постановочных хорошо жили режиссёры и сценаристы, но они, как и писатели – «штучный товар», которых тоже можно отнести к «небожителям».

Спортсмены официально получали мало — 150–300 рублей на производстве (или в войсках), где они только числились, сам спорт не мог быть профессией. Но за выигрыш на соревнованиях, тем более, международных, им выдавали премии и «неофициальные подарки»: квартиры, машины, огромные премиальные плюс опять же командировочные в иностранной валюте. Олимпийский чемпион мог получить до 10 000 рублей единовременно — сумму, равную 5–10 годовым зарплатам обычного человека. Так же не жаловались на жизнь игроки популярных видов спорта, футболисты и хоккеисты.

А теперь вспомним и сравним обычные зарплаты обычных советских граждан в тот исторический период:

Школьный учитель — 120–140 рублей,

участковый терапевт – 110-130 рублей,

медсестра — 80–100 рублей,

инженер — 110–160 рублей,

милиционер — 130–170 рублей,

рабочий на заводе — 160–250 рублей.

Народу такие гроши объяснялись тем, что они живут «в самом справедливом обществе» с бесплатным образованием, здравоохранением, копеечными транспортом и такими же коммунальными услугами. Популярная шутка тех лет – одни делают вид, что платят, другие – что работают».

На «бесчеловечном» Западе всё мерилось деньгам и свободным выбором, на что эти деньги потратить. В СССР «особые категории граждан» обладали доступом - к дефициту, элитному жилью, спецмедобслуживанию, закрытым распределителям, валютным (чековым) магазинам.

Ещё один важный момент – советские зарплаты в 150 и 250 рублей практически не изменяли качество жизни их получателей. А действительно большие деньги без упомянутого доступа могли лежать мёртвым грузом.

И кто-то ещё хочет обратно в социализм?!

Леонид Черток