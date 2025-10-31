Миф о «золотом» рубле

В прошлый раз мы говорили о зарплатах в СССР. Кто-то получал 120, кто-то больше 1000. Последние (если не принадлежали к элите) сталкивались с проблемой – куда девать эти деньжищи?

Нет, теоретически можно было достать любую вещь, но через спекулянтов. А это риск не только быть обманутым («кинутым на бабки»), но и угроза столкновения с милицией. А дальше уж как повернут люди в погонах… можно и на скамье подсудимых оказаться за соучастие в незаконных коммерческих операциях. И уж партбилет на стол – это 100%.

Те, кто получал 120, тоже не голодали. Но для них летний отдых – у бабушки в деревне, поход в ресторан – от силы пару раз в год, поездка на такси – только от безысходности (метро закрыто, автобусы не ходят). Покупка нового костюма – событие, новой мебели или холодильника – почти войсковая операция.

Я знал семьи, где всю зиму на ужин была отварная картошка с домашними соленьями (с собственного дачного участка), зато через пять лет появлялся свой «Москвич» («Запорожец»). Но в основном экономили на развлечениях, на отдыхе. Кто-то назовёт это жизнью? Я – нет, это существование.

Зато советское правительство гордилось отсутствием инфляции, цены на товары первой необходимости десятилетиями стояли как вкопанные. Как стоил коробок спичек 1 копейку, когда я в школу пошёл, так и стоял, когда из армии вернулся. И килограмм картошки в овощном – 10 коп… правда, половина в помойном ведре оказывалась. Что периодически дорожало, так это золото и водка… первое ассоциировалос с буржуазией, вторая – с заботой о здоровье нации.

Так каким был тот советский рубль – «золотым», как его величала газета «Правда», или «деревянным» или «рваным», как его прозвал народ?

Действительно, цены в государственном секторе не менялись даже не годами, десятилетиями (исключение – денежная реформа 1961-го). Испытано на себе – когда автор этих строк рассказывал в Америке 90-го, сколько в СССР стоит коммуналка , там отказывались верить. Даже по смешному официальному курсу в 1$ = 66 коп., а не по реальному в 20 руб.

И хлеб, и молоко, и транспорт – всё стоило сущие копейки. Но это говорит не о низкой себестоимости, а о той ненормальной, губительной для экономики системе субсидирования. Скажите, как мог не дорожать тот же хлеб, если СССР с каждым годом закупал всё больше и больше канадской пшенице, стоившей отнюдь не три копейки?!

Социализм – это система распределения, когда капитализм - свободная рыночная экономика. Что более продуктивно во всех отношениях наглядно показали 90-е годы прошлого века. Как только отпустили цены, прилавки магазинов всех бывших республик СССР заполнились товарами как по мановению волшебной палочки. Появился стимул лучше работать и больше зарабатывать.

А вот и главный парадокс той советской системы, когда «золотой» рубль превращался в клочок бумаги. Уже к концу 80-х страна вплотную подошла к возвращению карточной системы, с которой, как казалось, навсегда распрощались в послевоенные годы (хрущёвские талоны на муку и дрожжи оставим как экзотику). Самое обидное, как раз в этот момент часть народа стала прилично зарабатывать благодаря реанимации кооперативного движения и масштабному введению на предприятиях хозрасчёта.

Жуткое состояние – деньги уже есть, но на них ничего не купишь. Даже в Москве рынки на новый 1991 год стояли пустыми.

Представьте эту «стабильность». Мясо в магазине стоило чуть больше двух рублей, но его не было в продаже. Было на рынке, но уже в 6-8 раз дороже. Женские сапоги стоили от 70 рублей, но купить их было невозможно. Или достать (через знакомых»), или идти к спекулянтам и платить в трое-четверо. Хотите новую мебель или холодильник? Приготовьтесь ежемесячно отмечаться в очереди несколько лет. Кто может сейчас определить реальную стоимость холодильного агрегата, чья магазинная цена была 400 рублей?

О мясе чуть поподробнее. Говядина стоила – 2.70 за килограмм, свинина – 2.20, баранина – 1.90. Разницу между двумя последними позициями логически объяснить невозможно, сейчас баранина стоит дороже говядины. Но дороже всех стоила курятина, что тоже необъяснимо. Рыба, кроме элитных сортов, стоила реально копейки, хотя её воспроизводство усилиями человека или невозможно, или архисложно.

При «развитом» социализме официальная цена означала не покупательскую способность рубля, а его теоретическую силу. На практике рубль был силён только там, где не было дефицита. А он был практический везде, кроме, разве что, булочной или киоска с мороженым. Так, в обход огромной очереди на ВАЗ, ГАЗ или «Москвич» можно было приобрести с рук выигрышный лотерейный билет и получить вожделенную бибику всего за месяц. Вот только билетик тот стоил минимум две цены машины и был риск нарваться на подделку, об этом даже кино снимали. Несмотря на это, желающих провернуть подобную авантюру было, хоть отбавляй.

В СССР долгие годы существовала как бы вторая, теневая, экономика.

Примеры. Если в магазине телевизор стоил 600 рублей, на чёрном рынке он уже стоил 1000–1200 (причём этот рынок мог функционировать в подсобке того же магазина с пустым торговым залом). Импортные джинсы стоили 70 инвалютных рублей официально в «Берёзке», но их можно было купить в 150–200 рублей у фарцовщиков (средняя месячная зарплата в СССР на середину 80-х). Колбаса «Докторская» стоила 2.90, но в дефицитные периоды её продавали по 5–7 рублей из-под полы.

Это означает, что реальная стоимость рубля была в разы ниже его номинальной силы.

Младший сын, слушая мои рассказы о советском житье-бытье, часто просит перевести те цены в новые для наглядности. И я теряюсь, слишком много нюансов.

Примерно так.

1 советский рубль равен сегодня 400 российских рублей при таких вводных:

- Средняя зарплата в СССР на середину 80-х — около 200 рублей.

- Сегодня средняя зарплата в России — 70–90 тысяч рублей.

Но сегодня это полновесные рубли, которые есть, на что потратить. В 80-х поход за продуктами был сродни охоте – что попадётся. Да, с голода не умирали и оборвышами не ходили, но ели и носили без особого выбора. А именно выбор делает человека внутренне свободным.

Так почему же жив миф о «золотом советском рубле»? Его распространяют те, кто мало чего добился в новой жизни, для кого личный автомобиль так и остался предметом роскоши. Они вспоминают копеечные молоко и хлеб, но не сколько приходилось копить на новый цветной телевизор при средней советской зарплате.

Плюс дефицит, буквально убивавший ценность советской денежной единицы.

Впрочем, кому-то именно такая жизнь и нравится. Загадка…

Леонид Черток