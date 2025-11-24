Партия КПРФ в Архангельской области усыхает на глазах

Опять скандал в КПРФ. Рядовые партийцы обвиняют руководство Архангельского и областного отделения КПРФ в отказе от идеалов коммунистической идеологии .

Редакции удалось получить инсайдерскую информацию об развернувшемся ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ противостоянии между некоторыми коммунистами и руководством Архангельского КПРФ.

Куда ещё можно скатиться в отходе от коммунистической идеологии?

Так ставят вопрос рядовые члены партии.

Кажется, что-то невероятное, ведь ранее были только личностные схватки «бульдогов под ковром», репрессии и исключение неугодных руководству партийцев из партийных рядов.

Нет, говорят истинные коммунисты, не в этом дело!

Но именно в самом курсе руководства обкома, которое не является сторонником ленинских и большевистских идей.

Вопрос в том, что им не нужна сильная и сплочённая партия, которая может коллегиально решать вопросы социальной защищенности трудящихся.

Ещё в 1902 году Социал-демократическая рабочая партия разделилась на большевиков и меньшевиков.

В.И. Ленин стал руководителем фракции большевиков.

Суть раскола заключалась в том, что в ленинской концепции было прописано - каждый член партии должен активно участвовать в политической деятельности партии.

Взгляды противников Владимира Ильича были противоположны: не надо участвовать, надо поддерживать партию только на выборах - пришёл, проголосовал, и ты уже коммунист (вернее, социал-демократ).

Ленин сказал - НЕТ!

Нам нужна другая партия, партия способная взять власть, удержать её, и умеющая управлять государством!

«Любая кухарка может управлять государством!» (конечно, если её хорошо выучат основам управления)...

Владимир Ильич оказался прав - власть взяли в 1917 году, удержали, управляли и достигли огромных успехов.

Однако, он опирался на большевистскую партию, которую и создал!

Партию сильную, идеологически «подкованную», опирающуюся на молодёжь!

Что нам предлагает «современная концепция» архангельских и областных «коммунистов»?

Участие в политической жизни только узкой группы «приближенных» к власти в областном комитете, «псевдокоммунистической элиты» и «сторонников», набранных непонятно где и кем, которые ничего общего не имеют ни с партией, ни с коммунистической идеологией в целом, а зачастую маргиналы или капиталисты.

Выдвижение кандидатов в депутаты в различные выборные структуры «персонажей», за которые никто не голосует...

Они давно стало на путь оппортунизма и социал-демократизма, т.е. против сильной партии, где каждый член - боец, а только хотят участвовать в выборах, прикрываясь коммунистической фразеологией, проходить в парламенты города и области, проводя свои коммерческие интересы.

Все шаги архангельской городской и областной организаций КПРФ ведут к деградации влияния левых идей и к разрушению поддержки населения.

Возьмём только факты - в 2015 году на выборах в Областное голосовали за КПРФ 20 % , а в 2025 году на выборах за коммунистов только 4 %!

Народ перестал голосовать за КПРФ.

Пошла очередная атака руководства КПРФ на ИНАКОМЫСЛЯЩИХ внутри партии, уже не первая. И идёт именно на тех товарищей, которые считают себя истинными большевиками-ленинцами и ратуют за укрепление партии на базе основ марксизма-ленинизма...

За последнее время из партии ушли или исключили более половины личного состава, если десять лет назад было 1200 членов партии, то сейчас только 600!

Идёт идеологический спор за модель партии внутри организации архангельских коммунистов: меньшевизм, социал-демократизм, который подразумевает участие в выборах только избранных активистов, или большевизм, который подразумевает активное участие каждого члена партии в работе партийной организации и кандидатов на выборах только коммунистов.

В результате, среди партийцев остались только пенсионеры, которые и не собираются участвовать в политической борьбе, а на своих собраниях обсуждают только «упразднение медицинских пунктов в провинции», абсолютно не понимая причин оного.

Почему сложилась такая проблема?

Во-первых, отказ обкома от политической подготовки партийцев. Сейчас большинство членов партии понятия не имеют о марксистско-ленинской теории и практики.

Во-вторых, непонимание роли партии в руководстве молодёжью, она фактически предоставлена сама себе, а её инициативы никак не поддерживаются. Формальна она нужна только ради «пиара», что есть такие «комсомольцы», а по факту - «не мешайте нам работать», «не путайтесь под ногами».

Поэтому секретарь Архангельского областного отделения ВЛКСМ поработал год, да и выше из рядов Комсомола и КПРФ.

В-третьих, никакой работы среди рабочего класса и профсоюзов.

За последние годы ни одного агитатора от КПРФ не наблюдали в рабочих коллективах, НИ ОДНОГО. Да и агитаторов-то нет НИ ОДНОГО.

Что предлагает «верхушка» областного отделения?

Ничего…

Нет политического воспитания партийцев, сейчас мало кто понимает, что из себя представляет партия, её цели, задачи и историю.

Только поверхностный протест против эксплуатации трудового народа - большие тарифы на ЖКХ, проезд в транспорте и другие формы притеснения...

Но почему этот происходит?! Никто не понимает.

Как с этим можно бороться? Тоже непонятно. Что делать, кроме обсуждения этой проблемы на собрании партячейки?

В общем, существует большой идеологический кризис и практический кризис работы. Фактически партии больше нет .

Поэтому встают классические русские вопросы - «кто виноват?» и «что делать?».

Аналитический отдел ИА RUSNORD