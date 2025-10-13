Доброе утро! Похмельные завтраки разных народов

Говорят, самое верное средство от утреннего бодуна – не пить вечером. Возможно… но не у всех получается.

Похмелье коварно, оно не разбирает народы и национальности. Даже в Иране, вроде бы стране со строгими исламскими законами, есть своё «лекарство от похмелья». Так что недуг хорошо знаком жителям самых разных стран мира. Проведем небольшую экскурсию по карте всенародного похмелья.

Британцы верят в исцеляющую силу жира. Поэтому утром садятся за традиционный завтрак: бекон, сосиски, яйца, кровяная колбаса, жареный хлеб или тосты плюс много-много печеной фасоли. Подозрительно, что классический английский завтрак рекомендован именно от похмелья, неправда ли? Похоже, что его и придумали из-за большой любви англичан к горячительным напиткам.

Перуанцы в борьбе с похмельем рассуждали логически: раз тебе плохо, то надо сделать ещё хуже, и тогда «плохо» уже не будет расцениваться как «плохо». Поэтому был придуман коктейль «Молоко тигра». В самом названии уже содержится намёк: представьте, что с вами сделает тигр, если вам вздумается его подоить!

«Молоко тигра» состоит из сока лайма, кориандра, чеснока, лука, перца чили, соли, обычного перца и рыбного либо мясного бульона. Помимо антипохмельного средства, коктейль, по заверениям перуанцев, является мощным афродизиаком.

Если сильно напьетесь в Германии, то утром сразу кричите: «Катерфрюштюк!» Katerfrühstück — похмельный завтрак. Обычно это что-то очень кислое и маринованное. Сельдь, корнишоны, квашеная капуста и т. п. Кислое восстанавливает водно-электролитный баланс организма.

Мексиканцы предпочитают заедать похмелье, как и англичане. Для избавления от похмельного синдрома варят суп «Менудо». Основа — желудки кур или других домашних птиц. Другие ингредиенты: говяжий желудок и много-много перца чили. Считается, что суп быстро прочищает голову и восстанавливает работоспособность.

Кофе — распространенное лекарство от похмелья. В Италии пьют экспрессо, в США — американо, но в целом подойдёт любой крепкий кофе. Считается, что кофеин расширит сосуды и избавит от головной боли.

Кто бы мог подумать, что существует блюдо с названием «Путин» (Poutine), и оно стало традиционным средством от похмелья во французской Канаде. «Путин» — это картошка фри, посыпанная сырным творогом и политая немного сладким соусом. Блюдо — очень жирное, так что эффект ожидается такой же, как от английского завтрака.

В Эквадоре пьют чай из листьев орегано (душица обыкновенная). Считается, что такой отвар хорошо успокаивает желудок. В России душица растёт повсюду, так что надо будет попробовать.

Японцы от похмелья, а также от всех болезней и проблем вообще рекомендуют есть солено-квашеные плоды абрикоса умэбоси (букв. «сушеная японская слива»). В народной медицине Страны восходящего солнца умэбоси используются для снятия усталости, при болезнях сердца и заболеваниях горла. В плодах очень много лимонной и аскорбиновой кислоты. Технология закваски абрикосов похожа на закваску капусты.

Монголы с давних времен хранят антипохмельный рецепт не для слабонервных. В кружку томатного сока добавляют маринованные бараньи глаза. Видимо, тут достаточно только посмотреть на средство, как уже понимаешь, что не так уж тебе и плохо.

От Османской империи остался пирог, называемый бурек, а в Армении и на Балканах — бюрек, бурка или бурег. Буреки готовят в Хорватии, Греции, Израиле и собственно Турции. Основа — тесто, сыр и мясо. Точно известно, что хорваты рекомендуют бурек от похмелья из-за обилия в пироге масла и жира.

Корейцы с XIV века варят от похмелья суп «Хэджангук». Переводится именно как «суп от похмелья». В состав входят сушёная китайская капуста, застывшая бычья кровь (что-то вроде кровяной колбасы, нарезанной ломтиками), а также овощи. Иногда суп варят из кишок, наполненных свиной кровью.

В Индонезии похмелье заедают сладкими тостами с кокосовым вареньем, сахаром, яйцами и кокосовым молоком, а в Китае просто пьют рисовый отвар.

Поляки тоже считают, что не надо ничего усложнять, и пьют сок из маринованных продуктов. Уксус, соль, вода — ничего лишнего.

В США от похмелья пьют коктейль «Устрица прерий» — желток, уксус, любой острый соус, кисло-сладкий уксус (желательно вустерский), соль и молотый черный перец. Научных доказательств антипохмельных свойств коктейля нет.

В Дании с похмельем не борются, а просто продолжают пить. Даже придумали термин «восстанавливающее пиво». Плохо с утра? Выпей пивка!

Трудно понять, каким образом иранцы умудряются напиваться так, чтобы с утра голова болела, но когда такое случается, то срочно едят хаш (он же калепаче или келле-пача). Kaleh Pacheh буквально означает «суп из головы и копыт». Очень жирное и калорийное блюдо. Больным подагрой вообще нельзя есть, а также лучше не рисковать тем, у кого высокий уровень холестерина или липидов.

Варится хаш из бараньих ног, голов и внутренних органов. В зависимости от предпочтений повара добавляются глаза, уши, языки и мозги. Археологи установили, что уже 4000 лет назад люди варили хаш на территории Ирана. Так что, пожалуй, это самое древнее средство от похмелья из известных.

Ну, а в России наипервейшее блюдо после всерашнего – тарелка огненных суточных щей с двумя (не больше!) рюмками холодной водки. Вот это проверено на себе (однако Минздрав не советует и предупреждает).

