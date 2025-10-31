Декабристы: идеалисты или путчисты?

Ровно 200 лет назад в Санкт-Петербурге, тогдашней столице Империи, случилось восстание, положившее традицию любую крупную заваруху в Отечестве называть по месяцу (Февральская революция, Великая Октябрьская, Августовский путч).

Что же произошло 14 декабря 1825 года на Сенатской площади? Группа дворян и офицеров решила выступить против царского самодержавия, мечтая о новой, свободной России (в современном варианте – Майдан). Их цели были грандиозными: установить конституционную монархию или даже республику, отменить крепостное право, и дать народу больше свободы.

Так нескольким поколениям советских школьников объясняли на уроках истории, делая из участников этого восстания чуть ли не предтечу большевиков.

Однако в XIX веке среди тогдашней интеллигенции ходило такое четверостишье:

В Европе сапожник, чтоб барином стать,

Бунтует… известное дело.

У нас революцию делает знать,

В сапожники, что ль, захотела?!

(приписывают Федору Растопчину)

Действительно, с какого ляда представители славных дворянских родов стали пилить сук, на котором так удобно восседали веками? Опять Европа с панталыку сбивала…

Многие из декабристов участвовали в заграничных кампаниях против Наполеона и видели, как в Европе распространялись идеи свободы, равенства и братства. Французская революция, война за независимость в США, а также политические изменения в ряде европейских стран вдохновляли русскую интеллигенцию на размышления о возможности таких же изменений в их полуфеодальной стране.

Увы, они не учитывали менталитета собственного простого народа, который и после реформы 1861 года не спешил уходить от барина – вместе с личной свободой возникает и личная ответственность за себя и за семью. На Западе с этим попроще… у нас же советские колхозы много лет были вариантом социалистической барщины.

Но именно отмена крепостного права считается главным побудителем к дворянскому восстанию. Объясняется это так (см. сериал «Союз спасения») – прогрессивное офицерство вместе с простыми солдатами, большинство из которых были крепостными, били Наполеона и считались товарищами по оружию.

Красиво-благородно, но… никто из помещиков в эполетах, примкнувших к восстанию, за 13 лет после победы над Францией не освободил своих крепостных, как поступали со своими темнокожими рабами многие американские аболиционисты. Причём даже Павел Пестель, традиционно считающийся самым декабристом из декабристов и главным идеологом мятежа (к этому моменту мы ещё вернёмся). Принцип «хочешь чего-то добиться – начни с себя», он на века.

Как показывает история, революция может победить, когда у действующей власти наступает глубокая импотенция (как вариант, климакс). Чего никак нельзя сказать о периоде правления Александра I. Победителя Бонапарта, начинавшего в начале своего правления мягкие демократические реформы, и приостановившего это движение вверх по вполне объяснимой причине – всё той же войне и последующим за ней восстановлением.

Но декабристы воспользовались историческим моментом – неожиданная смерть императора Александра в ноябре 1825-го, власть переходит к Николаю, к которому отношение в российском обществе было сомнительным.

Но был ещё младший брат Александра - Константин. Который слыл либералом (в понятиях своего времени) и отказался от престолонаследия из-за того, что не чувствовал за собой реальной силы. Эту силу представляли собой как раз декабристы, которые начали с ним переговоры.

Так о какой революции может идти речь, когда здесь все признаки дворцового переворота?! В современных понятиях, если переворот совершают военные, это типичный путч.

А теперь о «Русской правде» Павла Пестеля, которая, в случае победы заговорщиков-путчистов, должна была стать катехизисом новой власти. Равенство всех слоёв русского (специально подчёркнуто) общества, всеобщее избирательное право, земельная реформа, новые принципы призыва на военную службу – это всё хорошо… благие намерения.

А как вам такое: ликвидировав рабство крестьян у частных лиц, Пестель вводил государственное рабство для всех без исключения сословий. Далее все народы, населявшие Россию, подчиняясь Новому Порядку, сливались в единую сущность, насильственно русифицируясь. Исключение составляли только поляки, жители Прибалтики и евреи, которых, как Пестель считал, ассимилировать было невозможно.

…В отношении же евреев Павел Иванович предполагал поступить совершенно в духе национал-социализма. Констатируя в «Русской правде» тот факт, что сделать евреев русскими невозможно, он считал, что собственной автономии они не заслуживали. Лучшим вариантом для окончательного решения еврейского вопроса Пестелю виделось изгнание иудеев из пределов России.

Ничего не напоминает из более близкого нам прошлого? Типичная декларация русского фашизма (впрочем, без газенвагенов, но и немецкий лидер 30-х с ними не спешил), характерная для власти военных. Царя, может, они бы и убрали, но на его месте обязательно появился бы фюрер по фамилии Пестель. Вот вам и свободы…

«Русская правда» в среде заговорщиков не была секретным документом для избранных, её читали, её изучали. И история не донесла до нас массового возмущения участников, тем более, вызовов Пестеля на дуэль, он до конца оставался во главе восставших (за что и поплатился головой). Делайте выводы о порядочности и милосердии этих людей.

Ещё один миф – жёны декабристов толпой рванули за своими мужьями в Сибирь и «испортили им всю каторгу» (из анекдота). Как бы ни так – поехали 11, когда сосланных было под полторы сотни и большинство женатых. Причём, сдаётся мне, это были не столько акты самопожертвования, сколько атавизмы домашнего воспитания – «за мужем даже на костёр». Хотя романтично и поучительно, не спорю.

И ещё обратите внимание – в советской «Звезде пленительного счастья» декабристы показаны романтика и жертвами жестокой монархии, когда в российском «Союзе спасения» к и х мыслям и действиям немало вопросов. Думаю, всё дело в том, что сегодня свергать законную власть даже по прошествии двух веков не поощряется.

Интересно, что и в какую сторону изменится к 300-летнему юбилею?

Леонид Черток