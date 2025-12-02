Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

История пинежской икотницы

Таинственное Пинежье… Уже в самом этом слове слышится что-то древнее, уходящее корнями в глубь веков. Этот заповедный край, раскинувшийся на северо-востоке Архангельской области, завораживает своей суровой красотой и первозданной дикостью. Бескрайние таёжные просторы простираются, образуя зелёный океан до самого горизонта. Могучие вековые ели и сосны, раскидистые лиственницы и берёзы царят здесь, сплетаясь в непроходимые дебри. В их тени притаились мхи и лишайники, ковром устилающие землю, распустили свои перистые листья папоротники. Заплутавшего путника в плен возьмут непреодолимые болота. В мрачных глубинах карстовых пещер Пинеги текут подземные реки и раскинулись озёра, хранящие тайны веков.

Небо над Пинежской землёй кажется особенно высоким и чистым. Ночью здесь можно увидеть бесчисленное количество сияющих звёзд, а зимой над лесами танцует, раскрашивая небо, северное сияние.

Пинежье – край, где можно почувствовать себя частью чего-то большого и великого, ощутить единение с природой и забыть о суетных буднях жизни. Суровая северная природа и удалённость от цивилизации сформировали у местных жителей особый характер – стойкий, трудолюбивый – и умение выживать в сложных условиях.

Особое место в культуре пинежан занимают передаваемые из поколения в поколение сказки, былины, предания. Пинежанам на Архангельском Севере приписывали как бы не вполне русскость: считали их потомками чуди белоглазой – загадочного пропавшего народа, обитавшего когда-то в глухих местах Сибири. Отличался этот народ необычной внешностью – белоснежной кожей и леденящим душу взглядом светлых до прозрачности глаз. Финно-угорские предания описывают чудь как людей, владевших мистическими способностями.

В этих заповедных краях жила в конце девятнадцатого столетия простая крестьянская девушка Мария. Как и все окружавшие её люди, посещала православный храм, участвовала в таинствах Церкви, соблюдала предписанные посты. В доме родителей, с которыми она проживала, в красном углу располагался целый иконостас, состоящий как из древних икон, так и из современных, купленных по случаю у заезжих офеней. Была в семье и Библия, которую, впрочем, редко кто читал. В представлении Марии дом её предков являлся центром мироздания, по отношению к которому весь окружающий мир выступал периферией, таящей различные опасности. Только в доме она могла чувствовать себя в полной безопасности. Верила она и в охранителя и покровителя дома – домового, которого хозяева считали первым помощником в хозяйстве, готового в трудную минуту всегда прийти на помощь.

Всё удалённое от жилья воспринималось Марией и её односельчанами как источник всяких опасностей и бед. Особенно это относилось к лесу. И если в языческие времена люди жили в ладу с ним, считая его своим родным домом, то с принятием христианства он стал средоточием тёмных бесовских сил. Хозяин леса леший – это его бес-охранитель. Даже простое упоминание его обращается непоправимой бедой. Поэтому все местные предпочитают выругаться последним нецензурным словом, но ни в коем случае не помянуть лешего.

В один из летних вечеров Мария возвращалась с посиделок с подружками, посвящённых её скорому венчанию с лю́бым молодцем из соседнего села. Но тут дождь пошёл, да не простой, а целый ливень. Решила Мария сократить путь и отправилась напрямки через лес. Перед входом в чащу она перекрестилась и прочитала молитву Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Переступив границу леса, девушка засомневалась в своём решении идти через него, но, немного поколебавшись, двинулась-таки в путь, для верности испросив разрешение на то и у лешего: «Тайга-матушка, лесной царь-батюшка, гостей принимай, грибами, ягодами угощай, от бед оберегай, домой дорожку указывай».

Так Мария и прошла лес, у самой кромки которого начинались огороды её семьи, обнесённые старым забором, – он служил когда-то надёжной оградой, теперь же перед ней были лишь его жалкие остатки. Недолго думая, Мария решительно ухватилась за гнилые колья и попыталась перелезть через жерди. Новый, промокший до нитки сарафан предательски зацепился за острый сучок. «Вот беда-то!» – проговорила девушка про себя, с усилием дёргая сарафан. Послышался треск рвущейся ткани. «Будь этот леший неладен, изгородь проклятая!» – выпалила она в сердцах, пытаясь высвободиться.

Едва Мария перебралась через прясло на другую сторону, как почувствовала слабость и странное щекотание в груди. Вскоре всё прошло, и она не придала этому значения, решив, что просто вымокла и устала. Дома всё шло своим чередом до той поры, когда надо было приниматься за вечернее правило. При упоминании Божией Матери появлялась неукротимая, до слёз, зевота, сменившаяся сильным ознобом. Руки девушки затряслись, а веки задёргались. Вдруг из неё непроизвольно вырвалось ругательное слово, хулящее Богородицу. После чего всё прошло. Мать Марии, схватившись руками за голову и присев на край скамьи, в ужасе проговорила: «Неужто икотка?» «Как есть говоруха! – вскрикнул отец. – И какой злодей-колдун посмел подсадить её нашей голубушке?!» «И это накануне свадьбы», – всхлипнула мать.

Родителям Марии хорошо было известно, что такое пинежская икотка. Если говорить современным языком, это уникальное малоизученное явление, распространённое в прежние времена. Оно представляло собой форму расстройства, выражающегося в судорожных припадках, истерических криках, неконтролируемых движениях и других симптомах, сходных с проявлениями беснования. Местные жители считали, что это результат напущенного колдуном сглаза.

Наутро повели Марию к местной повитухе и знахарке в третьем колене бабке Анисье. Безуспешно поила её старуха отварами трав, шептала заговоры над раскалённой печью, но злая хворь – икотница – вцепилась в девушку мёртвой хваткой. Влачила теперь Мария жалкое существование в полумраке дома, сотрясаясь от лихорадки и нечеловеческих звуков, пугавших даже видавших виды старух.

Видя тщетность своих усилий, мать Марии решила отвезти дочь в соседнее село к известному на всё Пинежье знахарю деду Нестеру. С трудом на телеге повезли Марию по размытой дождями дороге. Встретил их вековой старик с дремучей бородой и пронзительными глазами. Он проводил девушку в избу, оставив родителей за порогом. Осмотрел её, послушал дыхание и пощупал ледяные руки. Усадив Марию под иконами, он долго водил над ней руками с пучками трав, бормотал древние заклинания. Но всё было тщетно – даже при виде икон Божией Матери девушка начинала мужским голосом ругаться последними словами. Помрачневший дед Нестер выглянул на улицу и сказал родителям: «Сильна скверна, не под силу мне».

На следующее утро в село прибыл Николай Фёдорович Арсеньев – молодой, только начинавший практику земский врач. Его появление снова вселило надежду в семью Марии. В доме его встретили перепуганные и растерянные родители девушки и тихий, сдавленный плач из-за печки.

Николай Фёдорович с таким случаем сталкивался впервые. Хотя по приезде на Пинегу он успел наслушаться об икотке, он считал её чем-то сродни сказкам и суевериям. Пинежане же относились к икотке как определённого рода порче, а то и как к откровенному вселению беса в человека. Ещё в 1765 году епископ Архангельский и Холмогорский Вениамин сообщал в Синод о девятнадцати женщинах в Суре, которые «кричат необычно во время каждения в храме… и ударяют сами себя, и за волосы терзают». Также он писал, что «икота есть не колдовство, но натуральная болезнь». Однако рассказы о ней внушали ужас: внезапные припадки, длившиеся от нескольких секунд до нескольких суток, нечеловеческий вой, одержимость…

Приступая к лежавшей на лавке бледной как полотно Марии, доктор не знал, с чего начать. Девушку била дрожь, взгляд был заплаканный и мутный, даже отрешённый. Время от времени её тело сотрясала судорога, переходящая в хрип. Николай Фёдорович внимательно осмотрел пациентку, ощупал пульс, прослушал лёгкие. Никаких признаков известных ему болезней он не обнаружил.

Тяжело вздохнув, Арсеньев присел рядом с Марией и заговорил с ней тихо и ласково. Он расспросил её о жизни, о переживаниях, о страхах. Постепенно за беседой взгляд девушки становился всё более осмысленным. Доктор достал из своего саквояжа пузырёк с успокоительным настоем и дал Марии несколько капель. Затем он пообещал ей, что останется в их доме до следующего утра и поможет справиться со страхами. Николай Фёдорович называл своё врачевание лечением словом и сочувствием, которые, как он надеялся, изгонят пинежскую икотницу из души Марии.

Ночь девушка провела спокойно и уже начинала надеяться на избавление от напасти, как вдруг взглянула в красный угол, где увидела икону Божией Матери. Тело её содрогнулось, и она издала мужским голосом нечленораздельный звук, сменившийся жутким ругательством. Доктору ничего не оставалось, кроме как оставить ей пузырёк с успокоительными каплями и пообещать прибыть через неделю. После его ухода Мария зарыдала пуще прежнего.

Последней надеждой оставался местный священник отец Артемий. С трепетом и отчаянием привели Марию в храм Божий. Батюшка Артемий, надев епитрахиль, стал читать молитвы к исповеди. На упоминании Богородицы тело Марии вновь сотряслось, и она выругалась мужским басом. После совершалась литургия, во время которой девушка продолжала выкрикивать матерные слова. Марии было очень стыдно перед народом: она готова была провалиться сквозь землю – ей казалось, что все осуждающе оглядываются на неё. Священник боялся, что она выплюнет причастие, но на удивление Мария приняла Тело и Кровь Христовы достойно. На какое-то время она почувствовала облегчение, но последующее поминание Божией Матери привело её к новому приступу болезни.

Тогда отец Артемий решил отслужить водосвятный молебен, во время которого кадил девушку ладаном и кропил святой водой. Голос священника креп, мольбы его становились отчаяннее, но всё было тщетно – икотница лишь усиливалась, словно насмехаясь над его стараниями. Когда окончился молебен, отец Артемий тяжело вздохнул, пожал плечами и сказал: «Господь в таких случаях говорил, что требуется особенно сильная вера, которая выражается в горячей и настойчивой молитве, подкреплённой строгим постом, ибо сей род демонов изгоняется только молитвой и постом. На такой подвиг способен лишь священник Иоанн Сергиев из Кронштадта. Тем более он из наших мест и вскоре пребывает в родную ему Суру. К нему вам и следует путь держать».

Делать нечего, поехала Мария с родителями в Суру. Когда прибыли они к месту назначения, над селом раздавался гулкий колокольный звон, созывавший верующих на вечернюю службу. Зайти в церковь Мария не решилась, опасаясь осуждения за свои приступы. Оставив с дочерью супруга, в храм пошла мать девушки. Оказалось, что он до отказа заполнен людьми. Служил сам отец Иоанн. Сам же он читал и канон на утрене. Произнося слова молитв, он как бы разговаривал со Спасителем, Богородицей и святыми. Каждый понимал в эти мгновения, что они вот здесь, пред ним и находятся, внимая его словам. Ни один звук не произносился им без смысла и толка. Он всецело был сосредоточен на тексте службы, ничто не расхищало его мыслей и внимания. Всё, что читал, он пропускал через своё сердце.

После шестой песни канона и ектеньи отец Иоанн воскликнул: «Кондак!» И громко стал читать эту молитву, словно воспевая победную песнь христиан над поверженным исконным нашим врагом. Закончив чтение канона, батюшка быстро удалился в алтарь.

Дождавшись конца всенощной, мать девушки со слезами на глазах с трудом протиснулась сквозь толпу к солее. По ней стремительно шествовал к Царским вратам облачённый в красивую рясу отец Иоанн. Он сам спустился к женщине в слезах и спросил: «Что за беда приключилась с тобой?» «Батюшка, помогите! – проговорила мать девушки, всхлипывая и утирая слёзы краем платка. – Дочь моя, Мария, измучилась совсем икоткой. На каждое упоминание Божией Матери она сотрясается и кричит бранными словами. Врачи говорят – нервное. Местный наш священник тоже не смог помочь!» Отец Иоанн внимательно посмотрел на женщину и сказал: «Приведи её ко мне в дом. Помолимся вместе».

Через час в тиши сельского дома перед образами Спасителя и Его Пречистой Матери стояла бледная, измученная Мария. «Веруешь ли ты в Господа?» – тихо спросил её отец Иоанн. Девушка, не смея поднять глаз, кивнула. «Ныне пришло время испытания, в вере ли мы, – проговорил батюшка, – а соблюсти её может только тот, кому Бог дороже всего. Будем хранить себя от всякого греха по слову Евангелия: “Свет прииде в мир, и возлюбиша человецы паче тьму, неже свет: беша бо их дела зла”. Положись на милость Божию, дочь моя. Болезнь твоя от того, что сочетала ты в сердце своём истинную веру во Христа с языческими мудрованиями. Молись вместе со мной…»

Отец Иоанн встал на колени и начал горячо и дерзновенно молиться, прося у Господа избавления страждущей девушки от недуга. Голос его, сначала тихий, постепенно становился всё громче, наполняя дом. Мария, глядя на Батюшку, тоже встала на колени и начала шёпотом проговаривать слова молитвы. На поминаниях Божией Матери её брала судорога и она выкрикивала бранные слова. Священник взял её за руку и твёрдо сказал: «Терпи!»

Внезапно приступы прекратились. Девушка замерла, восторженно глядя на отца Иоанна. «Конец и Богу слава, – выдохнул он, поднимаясь с колен. – Господь услышал наши молитвы. Иди, дочь моя, и не греши больше. Да не забывай благодарить Бога за Его милость».

Мария, заливаясь слезами радости, поклонилась священнику в ноги. «Благодарю вас, Батюшка! Благодарю Бога!» – всхлипнула она.

С тех пор приступы больше не возвращались к Марии. Слава же об исцелении, дарованном по молитвам отца Иоанна Сергиева, до сего дня жива на Пинеге.

Дмитрий Хорин


26 декабрь 15:32 | : Горячая тема / Общество

Главные новости


Моё письмо Путину по поводу размера пенсий
Миф о «золотом» рубле

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (391)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20