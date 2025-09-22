"Сказки про русскую революцию" вместо "хроник". Мнение историка

«Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино»

В.И. Ленин.

Посмотрев это «творение», широко распиаренное под названием «Хроники русской революции», у меня возник вопрос:

- А что это было?

- Что нам показали?

- На государственном телеканале «Россия-1»!

Это во время, когда нам как никогда нужно единение нашего общества, когда нужны правильные исторические ориентиры, когда ИСТОРИЯ должна давать положительные примеры!

Если подойти к этому «творению» объективно, нужно признать, что этот проект стоит огромных денег, их потрачено немерено, но для чего?

Да, режиссура фильма профессиональна. Хорошая постановка и «игровая» тема захватывающая. Замечательное внедрение оригинальных документальных кадров в повествование, прекрасная историческая прорисовка интерьеров. Сюжетная интрига держит зрителя в напряжении в течении всего фильма.

Но можно сказать - форма сериала не соответствует его содержанию.

И всё это ради одной цели - оболгать нашу историю, представить её как идиотскую фантасмагорию и фарс...

Формат статьи не позволяет мне осветить все исторические несоответствия повествования фильма и реальную историю Русской революции, поэтому приходится довольствоваться только отдельными фрагментами данного «произведения», в которых вопиющее несоответствие исторических фактов.

В историографии есть такое понятие - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, оно означает по простому «передергивание» фактов или «домысливание» реальной истории своей фантазией .

Больше всего меня поразило , как в данном сериале представили личность Владимира Ильича. Даже актёр на данную роль был выбран, как последний из «идиотов» в широком ряде предложенных дегенератов - Евгений Ткачук. Я не характеризую его профессиональные данные, как актёр он, конечно, молодец, талантлив. Просто раскрытие образа выглядит карикатурно, он даже внешне мало похож на Ленина , но главное его психотип - нервный, дёрганый, неуверенный в себе человечек...

Но именно такой образ ему «привнёс» Кончаловский.

Если посмотреть на прижизненные картины и фото, даже фрагменты кинохроники, там Ленин совершенно другой - виден высокий интеллект и огромная воля революционера, доходящая до здорового фанатизма.

Однако вернёмся к истории русской революции. Фильм начинается с 1905 года. Происходит первая русская революция. Народ выступает против самодержавной и террористической власти капиталистов и помещиков.

Идут широкомасштабные бои революционных народных масс против царского правительства, а в фильме они совсем не показаны, идут какие-то заговоры и экспроприации денежных средств непонятно кем.

Заговорщики показаны корыстными людьми и законченными бандитами.

Конечно, любая революция не делается в «белых перчатках», но личной корысти в этом не было никакой.

Показана встреча попа Гапона и Парвуса, одного из лидеров германской социал-демократии, в квартире Максима Горького (в одной из комнат которого готовятся бомбы, что полный бред - Горький никогда не был причастен к террору, и никогда в своём доме не «держал» бомбистов).

Парвус и Гапон в реальности никогда не встречались.

А эта сцена, когда Ленин буквально силой заставляет Парвуса подписать банковский чек - полный идиотизм и провокация. Владимир Ильич, опытный политик и прекрасный стратег, прежде всего идеолог, никогда лично не говорил с Парвусом о финансирование революционных задач. С ним общался Троцкий.

Я в своё время писал на эту тему (Руснорд «Революция, власть и деньги»).

Кстати, роль Льва Троцкого вообще никак не обозначена, он все время проходит фоном. Хотя в реальности он весьма значимая фигура в русской революции и Гражданской войне.

Троцкий был председателем Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов и фактически руководил всем ходом Октябрьской революции и захватом власти, когда Ленин был ещё в «подполье».

Троцкий был и основателем и руководителем Красной Армии (Председатель Реввоенсовета) и её бессменным и успешным руководителем, которая была создана с нуля, но победила в Гражданской войне всех белогвардейцев и интервентов.

А в этом «фильме» ни слова об этом не сказано, вся его деятельность на уровне местечковых разборок...

Особенно у меня вызвал гомерический смех эпизод, когда авторы фильма, каким-то образом, из недр своего «психосознания» выдернули факт участия Охранки в процессе Октябрьской революции, когда её служаки, якобы, «нейтрализовали» телефоны , телеграфы и банки.

Зачем было вводить это в фильм?

Ведь это явный маразм. Возможно в надежде, что современные зрители ничего не понимают и не знают истории?

После этого данный «фильм» смотреть было уже совсем невозможно, одна ложь накладывалась на другую.

Но я смотрел далее, уже ничему не удивляясь, понимая, что «маразм крепчает»...

Но ведь это смотрят люди, которые не учились в советской школе и воспринимают показываемое им как правду.

А это страшно, т.к. разрушает историческое самосознание нашего народа в этот сложный исторический период.

Ещё один эпизод - процесс формирования ЧК (Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом).

Как только у авторов фильма такое в голову могло прийти.

Представляют сотрудников: один - вор, другой - бывший сотрудник охранки, третий - финансовый аферист и т.д.

Бред сивой кобылы.

В ЧК принимались люди глубоко идейные и преданные делу Революции до мозга костей, которые готовы были отдать жизнь за её идеалы, не раздумывая, и, конечно, не единожды проверенные.

Никакого дефицита кадров в приёме туда людей не было, а, тем более, представителей царской охранки и другого отребья даже во двор Лубянки не пустили, не говоря уже о пороге.

К сожалению, во время «правления» наркома Ягоды в начале 30-х годов они были практически все истреблены и тогда туда пришли чистые прагматики. К сожалению, это и стало одной из причин развала СССР и других, более поздних, коллизий (вы понимаете, о чём я говорю?).

Вернёмся к Октябрьской революции.

В «Хрониках» это представлено, как заговор верхушки большевиков во главе с Лениным.

Опять «передергивание» фактов.

Рассмотрим ситуацию, когда перед захватом власти большевиками в стране была анархия и двоевластие. Власть распределялась между Петросоветом и Временным правительством.

Формально власть была у Временного правительства, но фактически у Петросовета, контролируемого большевиками и эсерами.

Когда в августе 1917 года произошёл контрреволюционный мятеж генерала Корнилова с целью установления Диктатуры буржуазии в России, а фактически установления первого фашистского режима, у Временного правительства не было сил его подавить, и тогда оно обратилось к Петросовету за помощью.

Петросовет выдвинул лозунг - «Отечество в опасности» и объявил мобилизацию всех революционных сил.

Мятеж был подавлен, Корнилов арестован.

Временное правительство сделало ставку на проведение Всероссийского Учредительного собрания с целью легитимизации своей власти и отстранению народной власти Петросовета.

Однако и там у большевиков и эсеров было большинство - за большевиков 45% , за эсеров 17 % .

А сейчас посмотрим реально на ситуацию в стране - зачем ждать результатов выборов в Учредительное собрание, когда и так большевики с эсерами в большинстве, когда реальная власть у Петросовета, который смог победить протофашистов Корнилова?

(Посмотрите Программу Корнилова - это Диктатура и репрессии против Революции, это война «до победного конца, до последнего русского - это Вам ничего не напоминает?).

Зачем пустые дискуссии и словоблудие? Когда страна буквально разваливается.

С тем, чтобы приостановить полный развал, нужна была сильная власть - или революционная, или профашистская (тогда такого термина ещё не было, но по сути диктатура буржуазии и должна была сформировать такую власть).

Представьте, если бы тогда победили корниловцы или крупная буржуазия в Учредительном собрании? В январе 1918 года?

Хотя легальным путём они бы не пришли к власти, только путём новой «корниловщины»…, к чему и готовились.

В общем, Ленин, как стратег, предвидел это развитие событий и активно подталкивал большевистское руководство к захвату власти, понимая , что если её не взять сегодня, завтра может быть уже поздно, а если будет поздно , то страна ввергнется в хаос и террор...

Подчёркиваю, он был абсолютно прав и доказательство тому - триумфальное шествие Советской власти по всей стране, которое длилось до марта 1918 года...

И последнее - «расстрел большевиками сторонников Учредительного собрания 5 января 1918 года»…

Хорошо прописанный Кончаловским в его версии «исторического фильма».

Да, интересный факт, демонстрация была, расстрел был, но кто стрелял - неизвестно…

Доказательств причастности большевиков, документов - нет! А вам это ничего не напоминает? Например, украинский «майдан»?

Провокация Временного правительства...

Зачем руководству большевиков отдавать такой приказ, зачем это Ленину?

Власть уже у большевиков.

Учредительное собрание так же выигрывают большевики и эсеры.

Зачем вносить такой диссонанс в общество?

Где логика?

Особенно, если вспомнить, что в июле в Петербурге уже расстреляли демонстрацию рабочих, причём никем не организованную. Я имею в виду большевиков, которые выступали как раз против её проведения.

А расстреляли как раз «черносотенцы» (по сути, фашисты).

Не претендуя на полный анализ всех фактов антиисторического подхода к истории Русской революции, можно сказать, что «Хроники русской революции» Кончаловского ничего не имеет общего с Правдой революции.

Тогда зачем это нам показали под самый праздник? Подумайте, товарищи.

Михаил Скоморохов

Мнение редакции не всегда и не во всем совпадает с мнением авторов публикуемых материалов.