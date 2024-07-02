Как «голые» архангельские чиновники оказались в «луже»

(«...Ни один человек не хотел признаться, что он ничего не видит, ведь это означало бы, что он либо глуп, либо не на своём месте сидит. Ни одно платье короля не вызывало ещё такого восторга.

— Да ведь король голый! — сказал вдруг какой-то ребёнок.

— Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец.

И все стали шёпотом передавать друг другу слова ребёнка.

— Он голый! Вот ребёнок говорит, что он голый!

— Он голый! — закричал наконец весь народ. И королю стало не по себе: ему казалось, что люди правы, но он думал про себя: “Надо же выдержать процессию до конца”.

Ганс Христиан Андерсен Сказка «Новое платье короля»).

Возвращаясь к теме Лужи у дома по улице Володарского 58, (Руснорд «Архангельск, история одной лужи»), у меня возникает ассоциация - всё как в сказке Ганса нашего Андерсена, эпиграф из которой выше.

Я получил ответы от всех заинтересованных сторон - Прокуратура Архангельской области, администрация города, Госстройнадзор - и они у меня вызывают только смех и недоумение. Как столь серьёзные структуры дают такие ответы, как в сказке:

- Город, в котором жил король, был большой и бойкий, что ни день приезжали чужестранные гости, и как-то раз заехали двое обманщиков. Они сказались ткачами и заявили, что могут выткать замечательную ткань, лучше которой и помыслить нельзя. И расцветкой-то она необыкновенно хороша, и узором, да и к тому же платье, сшитое из этой ткани, обладает чудесным свойством становиться невидимым для всякого человека, который не на своём месте сидит или непроходимо глуп.

“Вот было бы замечательное платье! — подумал король. — Надел такое платье — и сразу видать, кто в твоём королевстве не на своём месте сидит. А ещё я смогу отличать умных от глупых! Да, пусть мне поскорее соткут такую ткань!”

Вот так и в нашей истории: какие-то «джентльмены» уверили наших уважаемых принимающих, контролирующие и другие органы в том, что дренажно-ливневая канализация есть, хотя фактически её нет, а кто не видит её наличие - тот не на своём месте...

А кто же хочет оказаться не на своём месте?!

Прошло 190 лет с момента написания сказки, и что поменялось - ничего, все остаётся по-прежнему.

Но здесь появляется «наивный» мальчик в лице специалиста из строительно-коммунальной сферы, и говорит:

- а «король-то голый», а ливнёвки-то нет;

- придите на место и покажите, где она;

- лужи есть, а лужи - это следствие отсутствия дренажно-ливневой канализации.

Давайте разберёмся, что нам ответили уважаемые организации:

Областная прокуратура в лице Кононова Владислава Олеговича прислала ответ от 10.10.2025 г. за № 20110001-р-2125-25/7513- 20110001.

Что можно понять из него:

- смотрите, товарищи, вот пришлют Вам ответы из всех заинтересованных ведомств - администрации города Архангельска и Госстройнадзора, читайте их и радуйтесь, а мы здесь ни при чём, мы в стороне, это они там «накосячали», вы сами с ними и разбирайтесь...

А как же соблюдение российского законодательства, где гарантируются права собственников жилья?!

Вы-то кто сами будете? Прокуратура или, извините меня, «стрелочница»? Которая тихо сидит в сторонке...

На мой взгляд, Прокуратура должна следить за исполнением закона и, в случае его нарушения, принимать все меры для исполнения законодательства, используя экспертное мнение независимых специалистов.

К сожалению, этого не произошло.

2. Получен ответ от директора департамента городского хозяйства - Худякова Н.В., в письме от 22.10.2025 года за номером № 16-02/01-1346, где утверждается «сети дренажно-ливневой канализации дома 58 по улице Володарского проходят со стороны ул. Володарского и проспекта Советских космонавтов. Дворовый проезд многоквартирного дома дренажно-ливневой канализации не оборудован...».

- Уважаемый господин Худяков Н.В., сходите сами до злополучного дома на Володарского 58, вам недалеко, километр всего. Правда скользко сейчас, можно поскользнуться, лучше доехать на муниципальном транспорте, какой найдёте.

Посмотрите сами - где Вы увидите хоть один ливневой колодец с дырочками сверху…

Не увидите, увидите только ЛУЖУ и зловония...

Это всё к теме сказки Андерсона - «а король-то голый!».

3. А вот ответ Государственной Инспекции Строительного надзора Архангельской области, от 30 октября 2025 года № 01- 18/ 167 , за подписью руководителя А.В. Рассоленко:

«По 1 и 2 этапам в связи с окончанием строительства инспекцией выданы заключения о соответствии построенных объектов от 21.12. 2017 г. № 65/17 А ( далее ЗОС ). На момент выдачи ЗОС нарушений в работе ливневой канализации инспекцией не выявлено. Работы по подключению к наружным сетям ливневой канализации 1 и 2 этапа проводились в соответствии с техническими условиями, что подтверждалось справкой подключения к сетям ливневой канализации от 22. 11. 2017 г . № 2257 , выданный МУП «Архкомхоз».

Виноват стало быть этот самый МУП «Архкомхоз» или не виноват?

Справку никто не показал, хотя я попросил её прислать…

По итогу можно уверенно сказать, что вышеперечисленные архангельские чиновники оказались участниками архангельского варианта сказки Андерсона, где простой, несистемный «мальчик» сказал: «А король-то голый». Нет там никакой дренажно-ливневой канализации, ЛУЖА и только.

А все «бумаги», акты оказались только их желанием не оказаться «некомпетентными» перед происками хитрых мошенников.

Повторю, Согласно 214 - ФЗ, застройщик обязан построить многоквартирный дом со всеми коммуникациями, включая канализацию и ливнёвку, а её не построили, хотя по документам, подписанными разными проверяющими, она присутствует...

Людям, которые оказались в непростой ситуации, от этого не легче.

Что дальше?

Признают ли контролирующие и принимающие органы факт обмана собственников жилья?

Посмотрим...

На фото двухлетней давности (сделанный в сухое время года, когда дождей не было месяц) видно, что никаких колодцев ливневой канализации нет.

Михаил Скоморохов