В ожидании чуда. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшую короткую рабочую неделю народные избранники столицы Поморья провели по-новогоднему.

Перво-наперво «Елка желаний», федеральный проект, рассчитанный на детей, которым, скажем обтекаемо, не очень просто жить, прежде всего, в финансовом смысле. Так часто бывает и в благополучных семьях, в которых мал мала меньше, а работать может один родитель.

Рим Калимуллин и Михаил Орлов посетили семью Ескиных, что в Майской горке. В этой дружной семье четверо замечательных детей, и каждый из них получил заслуженные подарки и частичку новогоднего волшебства. Глаза ребят сияли от счастья, а их искренние улыбки стали лучшей наградой для наших депутатов.

Рим Калимуллин:

- Мы рады быть частью этой замечательной инициативы. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя особенным и любимым, особенно в преддверии Нового года. Мы продолжим поддерживать такие проекты, ведь именно в заботе о подрастающем поколении - наше будущее.

Михаил Орлов:

- Эта акция – не просто вручение подарков. Это возможность подарить детям веру в чудо, показать, что забота и внимание существуют, и что даже в непростых ситуациях всегда есть место для радости. Видеть счастливые лица детей - это самое главное. Это вдохновляет и подтверждает, что добрые дела действительно делают наш мир лучше.

Кстати, в число участников благотворительной акции попадают также дети с тяжелыми заболеваниями и из семей участников СВО.

Денис Лапин исполнил желание малышки из Архангельска:

- В этом году я исполнил новогоднее желание 3-летней Снежаны, которая очень хотела набор раскрасок, цветные карандаши и фломастеры. Когда она увидела подарок, сразу же принялась доставать и рассматривать картинки. Её счастливая улыбка стала самой искренней благодарностью.

Также парламентарии одарили новогодними подарками ветеранов. В частности, их представительницы посетили праздничное собрание Совета ветеранов Майской горки.

Праздничное настроение создавали музыкальные номера от вокальной группы "Вегелан", веселые конкурсы и шуточные предсказания. За чашкой чая ветераны делились теплыми воспоминаниями и строили планы на будущее.

Светлана Алефиренко:

- Сегодня я услышала, что многие из них, как это бывает в детстве, ждут чуда в новом году. Так пусть же все их мечты и ожидания исполнятся, и чудеса не заставят себя ждать!

И депутатские поздравления для всех архангелогородцев.

Кристина Саблина:

- В уходящем году мы вместе справлялись с трудностями, поддерживали друг друга и делали наш город лучше. Важно, что рядом всегда были люди, на которых можно опереться, и пусть в новом году таких искренних, неравнодушных людей вокруг станет ещё больше. Желаю вам веры в свои силы, исполнения заветных планов, мира и благополучия. Пусть 2026 год станет временем добрых перемен и хороших новостей для каждого из вас.

Мария Харченко:

- В этот волшебный праздник особенно важно держаться друг друга. Поддерживать близких, помогать тем, кому тяжело, просто быть рядом и не проходить мимо. Так мы, северяне, станем ещё сильнее и крепче. Пусть тепло семейного круга, поддержка родных и доброта станут нашей самой надежной опорой. Я желаю вам в наступающем году здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть рядом будут родные люди, пусть будет работа по душе, смысл и вера. Пусть новый год принесет в каждый дом счастье, а чудо — большое или маленькое — непременно случится в вашей жизни.

Сергей Чанчиков:

- Пусть в наступающем году эти простые, но такие важные вещи в вашей жизни будут с избытком. Пусть год принесёт вам ощущение защищённости и поводы для искренней радости. От всей души желаю вашим семьям— здоровья, вашим сердцам — спокойствия, а планам — непременно сбыться!

С Новым годом!