Закрытие школы в Лешуконском как приговор всему округу

В редакцию пришло письмо:

- Хотим обратить внимание на законность реализуемой региональными властями Архангельской области политики в сфере образования и ликвидации (реорганизации) муниципального образовательного учреждения «Устьвашская СОШ» в с. Лешуконское Архангельской области.

Данное решение принято с грубейшими нарушениями действующего законодательства и без какого-либо учета жизненных интересов детей и будущего всего Лешуконского округа.

Проводимая властями политика в условиях нашего округа, расположенного в регионе Крайнего Севера, приобретает характер особой социальной безответственности, граничащей с преступной халатностью. Чиновники, принимавшие решения о сокращении финансирования, либо проигнорировали, либо сознательно не приняли во внимание экстремальные объективные условия жизни граждан. Отсутствие круглогодичного автомобильного сообщения, железнодорожного и водного транспорта в осенний и весенний периоды делает авиационное сообщение с областным центром не альтернативой, а единственной жизненной артерией.

При этом стоимость авиабилета до областного центра зачастую превышает цену перелета оттуда до Москвы, что делает регулярные поездки для большинства семей невозможными, при том, что сами перелеты выполняются на старых «кукурузниках». Сокращение социальных расходов в такой географической и логистической изоляции не является «оптимизацией» — это осознанное создание условий, при которых соблюдение конституционных прав граждан (на образование, охрану здоровья, безопасность) становится физически невыполнимым.

Согласно части 12 статьи 22 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», реорганизация или ликвидация сельской школы не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. Вместо организации предусмотренных законом форм волеизъявления, таких как сход граждан или публичные слушания, администрация ограничилась формальным опросом на портале «Госуслуги». Это не только противоречит требованиям закона, но и дискриминирует часть жителей, не пользующихся цифровыми сервисами. Более того, решение фактически принято, о чем свидетельствует отсутствие бюджетных ассигнований на содержание школы в следующем учебном году. Такие действия являются вопиющим примером формального подхода и прямого нарушения федерального законодательства.

Кроме того, закрытие школы нанесет непоправимый удар по доступности и качеству образования для наших детей. Перевод учащихся в другую школу создаст трудности. В нашем селе полностью отсутствует общественный транспорт, грунтовые дороги, а условия для безопасной самостоятельной пешей прогулки детей не обеспечены: отсутствуют тротуары, регулируемые пешеходные переходы, недостаточное уличное освещение, что в разы повышает риск дорожно-транспортных происшествий особенно в осенне-зимний период. Для многих семей школа окажется на расстоянии свыше 1 км, что противоречит требованиям п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20, что приведет к переутомлению детей, лишит их возможности заниматься в кружках и секциях, полноценно отдыхать и готовиться к урокам.

Смена школьного коллектива, учителей и самой среды является сильнейшим стрессом для ребенка любого возраста. Объединение двух школ приведет к значительному переуплотнению классов в оставшемся здании, что неизбежно скажется на индивидуальном внимании к каждому ученику и в конечном итоге — на качестве всего образовательного процесса.

Школа выполняет функцию не просто образовательного учреждения, а ключевого социокультурного центра всего села. Это место, где формируется сообщество, проводятся общественные и праздничные мероприятия. Ее ликвидация станет сигналом об окончательном запустении и «вымирании» населенного пункта.

Очевидно, что педагогические работники ликвидируемой школы, а также молодые специалисты, трудоустроенные здесь, не смогут найти иную работу в пределах нашего района. Реальность такова, что рынок труда на территории Лешуконского округа находится в состоянии глубочайшего кризиса. Новые рабочие места не создаются, а рынок труда отсутствует. Для дипломированного педагога, методиста, психолога или логопеда в районе просто нет и не может быть альтернативного места приложения профессиональных знаний и навыков. Таким образом, ликвидация школы означает не просто оптимизацию расходов, а прямое уничтожение высококвалифицированных рабочих мест с нулевой перспективой их замещения в местной экономике.

Под удар поставлены именно те люди, которых государство целенаправленно и зачастую с немалыми финансовыми гарантиями стремилось привлечь на село для развития образования. В нашей школе работают учителя, в том числе молодые специалисты, которые сознательно выбрали жизнь и работу в сельской местности, поверив в перспективы развития района и следуя духу государственной программы «Земский учитель». Они преодолели стереотипы, переехали, вложили свои силы, талант и энтузиазм в детей нашего села, начали обустраивать быт. Закрытие школы является для них не только внезапным увольнением, но и крахом личных и профессиональных планов, актом тотального недоверия со стороны властей, которые разрушают основу для их работы и жизни здесь.

Это решение напрямую дискредитирует саму идею и цели программы «Земский учитель», демонстрируя ее полную неустойчивость и зависимость от сиюминутных бюджетных решений, и нанесет сокрушительный удар по репутации подобных инициатив.

Планируемая ликвидация учреждения запустит необратимую цепную реакцию: высококвалифицированные педагоги, оставшись без работы, будут вынуждены в срочном порядке покинуть район в поисках трудоустройства в других регионах. Вслед за ними, с высокой долей вероятности, уедут и их семьи. И очевидно, что и это приведет к сокращению рабочих мест в других сферах.

Это не просто «отток кадров» — это целенаправленное вымывание из села самой активной, образованной и молодой части населения, которая является основным демографическим, интеллектуальным и гражданским ресурсом для любого развития. Потеря такого пласта жителей окончательно подорвет жизнеспособность нашего поселения как районного центра, сделав его непривлекательным и бесперспективным для любой дальнейшей инвестиционной или социальной политики.

Все это является последствиями того, что решение о закрытии школы не было сопровождено обязательной по закону всесторонней оценкой социально-демографических последствий (ст. 22 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Экономическая выгода от закрытия школы ничтожна и несоизмерима с теми колоссальными социальными издержками, долгосрочным уроном для человеческого капитала и качеством жизни, которые понесет наше сообщество. Факт передачи здания другой организации лишь подтверждает, что вопрос не в непригодности инфраструктуры, а в отказе от выполнения государством своей прямой конституционной обязанности — гарантировать доступность образования.

Отдельно необходимо отметить, что истинной причиной данного кадрового и социального коллапса в Лешуконском районе является последовательное и системное бездействие органов государственной власти области в сфере финансового обеспечения образования в дотационных муниципальных образованиях.

Район, в котором находится наше село, исторически является дотационным, и основные средства на содержание социальной инфраструктуры, включая школы, поступали за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Принятые на областном уровне решения о сокращении данных межбюджетных трансфертов или об изменении принципов их распределения напрямую привели к искусственному дефициту средств в районном бюджете.

В сложившихся условиях местная администрация была поставлена перед заведомо невыполнимой задачей: сохранить социальную сеть в условиях резкого сокращения финансирования. Таким образом, решение о ликвидации школы является прямым следствием бюджетно-финансовой политики, сформированной на региональном уровне.

Необходимо выделить системный характер разрушения всей образовательной и социальной инфраструктуры Лешуконского округа Архангельской области. Речь идет не об изолированном случае, а о последовательной политике, которая уже коснулась и системы дошкольного образования. Ранее, под предлогом оптимизации, независимые муниципальные детские сады были искусственно преобразованы в структурные подразделения школы, что формально позволило утверждать об их сохранении.

Однако сейчас становится очевидно, что это был лишь подготовительный этап для полной ликвидации. В нарушение тех же принципов федерального законодательства, требующих учета мнения жителей и оценки социальных последствий, сначала был закрыт детский сад «Колосок». Теперь под предстоящую ликвидацию поставлен детский сад «Кораблик». В прошлом году под этими же предлогами планировалось закрыть «Койнасскую СОШ».

Сейчас, под видом объединения двух школ, продолжается та же целенаправленная работа. Данные действия являются классическим примером обхода закона: формально объекты как структурные единицы могут быть упразднены решением администрации учреждения, но по своей сути и воздействию на общество это полномасштабное закрытие социальных услуг для населения, проведенное без должной процедуры. Таким образом, ликвидация школы является лишь следующим звеном в цепи по демонтажу всей системы образования для детей от ясельного до школьного возраста, что окончательно уничтожит Лешуконский район и сделает его абсолютно бесперспективным не только в экономическом, но и социальном плане.

Подобные действия (или бездействие) неустановленного круга должностных лиц органов государственной власти области, приведшие к существенному нарушению прав и законных интересов неопределенного круга граждан (детей, родителей, педагогов), созданию реальной угрозы их безопасности и жизни, а также к причинению значительного ущерба социально-экономическому развитию целого муниципального образования, содержат признаки состава преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»).

Речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов. Принятие бюджетных решений, заведомо влекущих разрушение социальной инфраструктуры в экстремальных условиях Крайнего Севера без разработки и реализации компенсационных механизмов, позволяет усматривать в таких действиях именно недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям по обеспечению гарантий государственных прав и поддержанию жизнедеятельности территории.

Подобный системный удар по жителям района Крайнего Севера, нанесенный под предлогом экономии, является недальновидным, разрушительным и должен быть пересмотрен.