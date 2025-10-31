Поцелуй Змеи. Итоги 2025 года в Архангельской области

В этот год мы входили с опаской. Почему, спрашиваете? Ну как… Змея та ещё зверушка. Тихо подползает, чуть шурша в палой листве, потом как бросится. Причём бросаются те, чей поцелуй смертелен. Или так сожмёт в своих объятиях, что сок потечёт. Поэтому всё зависит от того, под знаком какой змеиной породой у вас прошёл этот год – гюрзы, удава или безобидного ужика.

Фраза года: «Это не страшно. Рынок так регулирует тех, кто должен ее есть и тех, кто не обязан. Поэтому все нормально. Едим дальше». Сказанное бывшим депутатом Петром Ватутиным относилось к подорожанию красно икры - средняя цена за 200-граммовую баночку взлетела до 3 тысяч рублей, показав годовой рост в 33%. Фраза стала мемом, а на голову сказавшего посыпалось… сами знаете, что.

Цинизм сказанного усугубляется тем, что говоривший не так давно входил в тройку самых богатых депутатов парламента Архангельска, тех, для кого «жемчуг мелок». Вдобавок он владеет (или владел, за ними не уследишь) пиццерией «Престо», а у хозяев общепита особо циничное отношение к продуктам питания – не доложил на каждый проданный бутерброд по несколько икринок, за завтраком свою семью побаловал деликатесом.

С другой стороны, подобный пассаж можно рассматривать как мотивацию тех, для кого пока «борщ жидок», к переходу в другую категорию. Однако Ватутину о новом депутатстве можно больше не беспокоиться – такого «гнилого базара» избиратель не прощает. Почти что патриархальный каминг-аут.

Шутка года. Прозвучала в эфире телеканала ТВЦ. Журналист ответил ведущей программы буквально следующее: «Позволю себе небольшую шутку про Рублево-Архангельскую линию метро. До Рублевки дошла, следующая — Архангельск?». Сказанное дошло до Собянина. Градоначальник всея Москвы почему-то напрягся не по-деццки и пробурчал под нос: «Плохие шуточки у вас».

А почему плохие? Двадцать лет назад в первом специальном первоапрельском выпуске на нашем сайте (тогда «Русский Север») были опубликованы планы строительства ветки наземного метро по берегу Северной Двины в пределах Архангельска (как альтернатива почившему трамваю). И ничего… все посмеялись и даже взгрустнули о несбыточном.

Или это Собянина так раздражает само слово Архангельск после отказа от проекта «Шиес» (полигон под захоронение столичного мусора на юге области в обмен на миллиарды рублей)? Нервы, Сергей Семёнович, нервы…

Бесполезный года. Новая номинация под вполне конкретного персонажа – Евгения Автушенко. Нет, это не ошибка в фамилии известного поэта, это был такой вице-премьер правительства Архангельской области. Биография на загляденье: военный-бизнесмен-директор парка культуры и отдыха. Каким-то макаром это чудо чудесное докатилось до Архангельска и на 4 года успокоилось в очень нехилой должности при солидной зарплате (говорят, не менее 200 тыс/мес).

А вот когда он подал в отставку и намылился в Москву, выяснилось, что о делах его праведных ничего толком неизвестно (о неправедных – какой-то невнятный скандал с мусорным полигоном в Няндоме). Просто отсидел своё (всем бы так сидеть) и «откинулся» без претензий в свой адрес. Не жизнь, а сказка.

Лес года. Не подумайте, речь пойдёт не о том лесе, откуда раздаётся топор дровосека и радостные крики грибников. Наш лес почти фольклорный, тот, который градоначальник Архангельская Дмитрий Морев посоветовал жителям Варавино-Фактория. НЕ послал – «идите лесом», а как место тишины и уединения. Народ, понятное дело, возмутился… а что не так?

Речь на встрече власти с народом шла о том, что людям не нравятся звуки стройки. Вот в 90-х была тишина, ничего не строилось, и это время теперь называют стагнацией в экономике, никто не хочет его возвращения. Знаете, где в центре Москвы самые высокие цены на квартиры? На Тверской. Представляете круглосуточную интенсивность дорожного движения, звуки автомобильных клаксонов на этой улицы? И ничего, покупают квартиры, ещё и в очереди стоят. А тот, кто хочет тишины, приобретает недвижимость в бывшем лесу (теперь Рублёвка). Так что всё по понятиям.

Альфонс года. Абсолютным победителем в этой номинации становится Андрей Балеевский, женившийся на пенсионерке ещё в бытность свою депутатом. Помните шутку Андрея Кнышева: «Молодой человек женился на старушке и, когда он умер, ей досталось всё его состояние»? Наша история закончилась менее трагично, но выглядит гораздо циничней. Народный избранник втёрся в доверие к пожилой женщине, что-то говорил про чувства, а в ос новее брака нагло лежали квадратные метры. Член фракции «Справедливой России», между прочим… неужели из партии не турнули?!

А ведь как пел раньше! Из интервью нашей редакции 2018 года: «Помогаю многодетным семьям отстаивать свои права, в том числе, и жилищные, представляю их интересы в судах разных инстанций». « На многодетных много не заработаешь…». «Конечно. Приходит ко мне одинокая мамочка с тремя детьми… какие у неё деньги. Тоже часто касается приёмных семей, защиты их прав». Да-да, столкнувшись сам с несправедливостью (бывшая жена увезла двоих его детей за океан и не разрешала видеться), Балеевский стал юристом и… так хорошо изучил законы, что понял, в каких лазейках можно навариться. У самого пять детей, но себя на голубом глазу называет «свободным человеком».

Свободным от совести не иначе. Одно хорошо, скандал вышел на федеральный уровень, попал на ЦТ, и вряд ли мы ещё раз увидим эту фамилию в депутатских списках. Или ещё не вечер?..

Банкротство года. «Никогда не возвращайся В прежние места». Эти строки Геннадия Шпаликова явно не читала Светлана Дейнеко (в народе – ТТ). После фиаско в должности мэра славного города Котласа, потоптавшись на общественных должностях, оставшихся за ней с прежних властных времен, дама в январе заняла должность директора Муниципального автономного учреждения «Котлас 24». То есть, вернулась к тому, с чего когда-то начинала своё триумфальное шествие по вертикали власти. С новым опытом и со старыми привычками и манерами (женщины, как известно, с годами не меняются, особенно в лучшую сторону, вам это любой муж со стажем подтвердит).

И что? И всё… уже осенью глава Котласа Денис Шевела подписывает приказ о ликвидации муниципального телевидения как такового. С последующим аудитом хозяйственной деятельности, который вполне может окончиться возбуждением уголовных дел. Направила, так сказать, «королева». Мы о такой концовке предупреждали в январе первое лицо славного града, но оно (лицо) к нам тогда не прислушалось.

Но почему сразу ликвидация? Потому что сумасшедших нет занять после Дейнеко директорское кресло, превратившееся её трудами в электрический стул, там на многие тысячи штрафов и просрочек. Причём основные долги у котласского ТВ остались от… Светланы-мэра. Анекдот? Если да, то очень скверный. «Королева» оказалась несостоятельной даже в своем старом качестве, общий паралич управленческих компетенций. Теперь очередного всплытия Дейнеко ждут в «Молодежном центре». Там, конечно, кофе с коньяком пожиже, но в её ситуации не капризничают. Боже, храни Котлас!

Карабас года. Им стал Сергей Самодов. Сам он, кстати, очень не любит такое сравнение, но уж что заслужил, Если бородой в этого малосимпатичного литературного героя не вышел, то стили управления культурными учреждениями схожие. Разве что архангельский Барабас без плётки обходится… пока.

Самодову в придачу к Драмтеатру отдали в управление Театр кукол. Со сложившимися традициями и спаянным общим благородным делом коллективом. Оглядевшись на новом месте, он посчитал лишней Марину Владимировну Мельницкую, «тетеньку с колокольчиком», отдавшую этому театру без малого 40 лет… практически всю творческую жизнь. Просто отправил «на пенсию отдохнуть», не очень понимая, что для человека ее деятельности и ее профессии это равносильно отложенному смертному приговору. И то… профессиональные политтехнологи и эффективные менеджеры смотрят на подобные вещи шире, для них главное результат и экономический эффект.

У Самодова знатная «крыша» - целое областное Собрание. К нему явно расположено Министерство культуры, иначе к чему такие «прибавки»? Печально, что в министерстве не понимают, казалось бы, прописной истины – в театре истинным хозяином должен быть главреж, но не первый администратор, посмотрите на тот же Театр Панова. Хорошо, что на дворе не 90-е, а то бы путь из вестибюля в зрительные зал обязательно пролегал через игровые автоматы или подиум с шестом. А еще Самодов раздражает всех самолюбованием, что на собраниях труппы, что в соцсетях. Интеллигентность, мля.

Профан года. Лауреатом этой сомнительной номинации становится персек обкома КПРФ Гревцов. Согласитесь, когда первое лицо регионального отделения фактически исчезло из местной информационной повестки, а принадлежавшее ему по умолчанию место заняли «товарищи исключённые» из рядов – Таскаев и Афанасьев, это последний звонок. Да и в целом – на левом фланге Поморья давно более заметны РУСО (Русские ученые социалистической ориентации), чем КПРФ как таковая. Интересный момент: Афанасьев относится к отбитым сталинистам, Таскаев же к умеренным плюс из семьи местных либералов. То есть, эти двое захватили оба фланга компартии, когда центра пустует после уходы Новикова под знамёна «Детей войны».

А впереди у КПРФ выборы в Госдуму. Именно под них «красный миллионер» Лябихов выдвигался в губернаторы, что ни для кого не было секретом. «Пробный шар» ушёл в аут – 4-е место совсем несолидно для представителя столь раскрученной партии, вся агитация рассосалась в общем недовольстве электората. Значит, впереди очередной провал, за которым может последовать непрохождение в областное Собрание в 2028 году, а это равносильно катастрофе для КПРФ в целом.

По мнению наших наблюдателей, Гревцову ещё этой весной надо было ехать в Москву, стачать кулаком по зюгановскому столу, доказывать, что строительный олигарх не пройдёт под красными знамёнами, а только уронит авторитет партии ниже плинтуса. Персек этого на сделал, предпочтя гонять мяч и дуться на всех и вся. Москва иронично посмотрела и сделала выводы. Осталось дождаться настоящих оргвыводов, о которых мечтают разумные коммунисты региона..По сведениям из собственных источников редакции, ЦК в настоящий момент рассматривает кандидатуры альтернативных персеков, о чём и говорят изменения в информационной повестки.

Террористка года. Звание получает… кошка Муся из Соломбалы, оказывается, в этом районе не только борзые ученые проживают. Сей кошак прославился тем, что во время прогулки затерроризировал собаку Мотю. Ну как собаку… собачку судя по описанию конфликта. При появлении страшного зверя («страшнее кошки зверя нет») Мотю подхватила на руки его хозяйка и поплатилась порванной юбкой и исцарапанными в кровь руками. За что хозяйке Муси пришлось отстегнуть 146 тысяч на ремонт одёжи и зелёнку для царапок.

Пикантная деталь – Мусю выводят гулять на поводке. А это само по себе визуальный сигнал тревоги – «спасайтесь, кто может». Даже соседи по дому жалуются на агрессивного кошака. Она ещё и ядовита – несчастной хозяйке псинки вскрывали и дренировали воспалившуюся рану. Интересно, Муся породистая или дворовая? Сейчас она обошлась хозяйке дороже мейн-куна шоу-класса.

Всё-таки в Соломбале какой-то особый воздух, вам не кажется?

Итак, Зелёная Змея уползает в небесные заросли, на её место уже мчится Красная Лошадь. Лошади тоже разные бывают – смирные и работящие тяжеловесы, гордые скаковые, дикие мустанги. Какая достанется конкретно вам? Всё по заслугам и грехам каждого…