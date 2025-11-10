Венесуэла в огне. В чем суть?

3 января 2026 года запомнится надолго. Такого ещё не было, чтобы за три часа поменяли политический режим в стране. Захватили Президента и парализовали всё военное сопротивление.

Трамп, как бы мы не относились к нему, войдёт в историю..

Россия потеряла ещё одного стратегического союзника.

Все мировые информационные агентства сравнивают действия США в Венесуэле и действия России на Украине...

Дмитрий Медведев, конечно, опять отличился, в своём посте заявил: « Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы Бандеростана, а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой».

От себя хочу добавить, бои за Купянск и Серебрянское лесничество идут уже три года. Серебрянское лесничество освободили, вроде бы, летом 2025 года, а с Купянском до сих пор непонятно.

Но это годы... Есть, о чём подумать Верховному.

А здесь Фредович достиг результата за 3 часа и без потерь ни в людской силе, ни в технике

В ночь на субботу, 3 января, боевая авиация США атаковала гражданские и военные объекты в Венесуэле. Грубо нарушив нормы международного права. NYT уточняет, что это произошло сразу после того, как Дональд Трамп провёл в Мар-а-Лаго совещание с советниками по нацбезопасности. Взрывы гремели в Каракасе.

"Мадуро с супругой захватили и вывезли из страны", ему придётся отвечать перед судебными властями США.

Российские журналисты утверждают, что совершить захват президента страны "только с помощью внешнего воздействия невозможно".

Захватить Мадуро могли только "свои", а потом отдать его "чужим", которые кавалерийским наскоком в стиле "Москва – Воронеж – не догонишь", совершили рейд и забрали персонажа. Других вариантов нет. Косвенно такой сценарий подтверждается тем, что ПВО, судя по новостям, молчала, а ПВО у венесуэльцев есть… причём хорошая.

Если версия с предательством окажется верна, то возникает логичный вопрос: кто из ближнего круга сдал Мадуро Трампу?

Ответа пока нет...

Почему Мадуро предъявили обвинение в наркотрафике ?

Ещё в 2017 году были арестованы на Гаити два племянника жены Мадуро, которых поймали с сотнями килограммов кокаина.

Суд в США приговорил двух родственников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, признанных виновными в сговоре с целью контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты, к 18 годам лишения свободы каждого. Об этом сообщает агентство Reuters.



Племянники супруги Мадуро Силии Флорес - 32-летний Франки Франсиско Флорес-де-Фрейтас и 30-летний Эфраин Антонио Кампо-Флорес - были задержаны в столице Гаити Порт-о-Пренсе в ноябре 2015 года. По данным властей страны, они собирались доставить в США более 700 кг кокаина. Задержанные были переданы правоохранительным органам США.



По сведениям американской прокуратуры, в октябре 2015 года Флорес-де-Фрейтас и Кампо-Флорес провели встречу на территории Венесуэлы, чтобы обсудить план доставки партии наркотиков в США через Гондурас. За содействием они обратились к доверенному лицу, которым оказался агент Управления по борьбе с распространением наркотиков США, работавший под прикрытием. Он продал на пробу венесуэльцам 1 кг кокаина.

Вынесение приговора состоялось в суде в нью-йоркском районе Манхэттен. Суд присяжных признал родственников президента Венесуэлы виновными в ноябре прошлого года. Прокуратура, указывая на тяжесть преступления, требовала дать каждому из подсудимых не менее 30 лет тюрьмы.

Племянники Мадуро вместо тридцатника получили по 18 лет потому, что они рассказали ФБР много интересного. Это очевидно.

Вот вам и повод репрессий США против Мадуро..

Вот, что сказал известный политолог политолог-американист, кандидат политических наук Дмитрий Ефставьев, относительно «законности» американцев:

- Современный мир – это мир жёсткого действия. Личных политических решений лидера. А не бесконечных рассуждений о международном праве и прочее. Мир риска, если хотите. И да, это личная операция Трампа, который заполучил, судя по всему, с минимальными потерями, фигуру своего противника. Он добился того, что можно назвать имиджевой победой нокаутом. Не политической победы, но нокаутом. Не удивлюсь, что именно таковыми в современном мире и должны быть победы.

Почему Россия и Китай не помогли Венесуэле?

А почему они не помогли Сирии и Ирану?

Это вопрос к геополитической стратегии этих стран.

Думаю, при Советском Союзе этого бы не случилось. Только «поднятая бровь Брежнева» и ... всё, американцы бы и не сунулись в Венесуэлу.

Но времена уже другие. Другая и геополитика.

Чтобы понять эту ситуацию, я перечитал мою публикацию годичной давности, где сразу становится понятным, в чем суть (Руснорд «Большая шахматная игра Дональда Трампа»).

Идёт новый раздел мира между тремя игроками: США, Китай и Россия.

Поэтому есть нестандартный подход - Венесуэлу «сдали» в Анкоридже?

Но что взамен?

Российская зона влияния в постсоветском пространстве и... Украина?

Тогда, что должно произойти в ближайшее время, после атаки на резиденцию Президента Путин на Валдае? Высадка десанта в центре Киева и захват Зеленского? Ведь ответа пока не было.

Трамп показывает нам, как надо действовать. Вся Россия сейчас задаётся вопросом: почему мы не поступаем с нашими врагами так же? И это закулисными договорённостями уже нельзя объяснить. Ведь есть же конкретные виновники украинского террора, на чьих руках кровь русских детей, наших детей. Почему они живы и свободны как ни в чём не бывало. Вот это в голове не укладывается,

– негодует философ Александр Дугин, директор Института "Царьград".

Что будет дальше в Венесуэле ?

Нынешние события — это попытка воздействовать не только на Венесуэлу, но и на другие латиноамериканские страны — например, на Бразилию, где скоро намечены выборы.

О том, что Соединенные Штаты не будут проводить крупномасштабную военную операцию, а постараются ограничиться быстрой и результативной атакой, говорит и американист, политолог Малек Дудаков.

«Крупномасштабная операция могла бы привести к партизанской войне и огромным потерям у американских военных в рамках войны в джунглях. То есть это, по сути, мог бы стать сценарий «Вьетнам 2.0».

Именно поэтому Трамп хочет за счёт шокового сценария добиться максимального эффекта»..

На сегодняшний вечер - 3 января 2026 года, понятно, Венесуэла предоставлена сама себе, но под пристальным контролем США, которые не отрицают свою заинтересованность в природных богатствах этой страны...

Венесуэла без Мадуро… что будет дальше? Устоит ли страна, так кичившаяся своей независимостью от Вашингтона?

Михаил Скоморохов