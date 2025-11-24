Митрополит Корнилий благословил главу Виноградовского округа

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 января, пребывая в Плесецкой епархии с архипастырским визитом, встретился с главой Виноградовского муниципального округа Архангельской области Александром Первухиным.

Глава митрополии благословил Александра Анатольевича образом Христа Спасителя.

Архипастырь обсудил с Александром Первухиным ряд вопросов, касающихся развития церковной жизни в Виноградовском округе. В частности, речь шла о развитии духовной культуры и образования, преподавания модуля основ православной культуры в школах округа.

Владыка поблагодарил главу округа за заботу не только о материальном, но и духовном благополучии людей.

Александр Анатольевич выразил митрополиту Корнилию признательность за его самоотверженное служение и заверил в готовности к дальнейшему соработничеству.

Отметим, во встрече принял участие епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.