Митрополит Корнилий благословил главу Виноградовского округа

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 января, пребывая в Плесецкой епархии с архипастырским визитом, встретился с главой Виноградовского муниципального округа Архангельской области Александром Первухиным.

    Глава митрополии благословил Александра Анатольевича образом Христа Спасителя.

    Архипастырь обсудил с Александром Первухиным ряд вопросов, касающихся развития церковной жизни в Виноградовском округе. В частности, речь шла о развитии духовной культуры и образования, преподавания модуля основ православной культуры в школах округа.

    Владыка поблагодарил главу округа за заботу не только о материальном, но и духовном благополучии людей.

    Александр Анатольевич выразил митрополиту Корнилию признательность за его самоотверженное служение и заверил в готовности к дальнейшему соработничеству.

    Отметим, во встрече принял участие епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. 

05 январь 10:30 | : Будни / Верую

