Митрополит Корнилий совершил литургию в женском монастыре

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 января, в праздник памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, совершил Божественную литургию в Никольском соборе Сурской Иоанновской женской обители.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Церковь прославляет память нашего великого земляка святого праведного Иоанна Кронштадтского, и за Божественной литургией мы слышали проникновенные слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа о том, что не может укрыться град, стоящий на верху горы, и не поставляют светильник под спудом, но ставят его для того, чтобы он светил всем. Таким духовным светильником стал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он родился здесь, в селе Сура Архангельской губернии, много лет назад. Младенец был очень слаб, но после таинства Крещения Господь даровал ему духовную и физическую силу. С раннего детства он полюбил Господа, и Господь возлюбил его. Он был прилежен в молитве и, как говорят, молитва дается молящемуся. Будучи студентом духовной семинарии, будущий великий святой помог своему другу. Он тяжело заболел, оглох, а впереди были экзамены. Врачи говорили, что он вообще никогда не сможет слышать. Это было накануне праздника святителя и чудотворца Николая. Будущий великий святой обратился к своему неслышащему другу письменно и предложил горячо молиться Господу Богу и святителю Николаю. Так они и сделали, всю ночь провели в молитве Господу и святителю Николаю, и Господь услышал их молитву. Слух вернулся к этому человеку полностью. Он окончил семинарию и успешно сдал все экзамены. Таким духовным даром уже с отрочества обладал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы с вами говорим о том, что он имел дары чудотворения и прозорливости. По его молитвам многие получали исцеления. Он занимался духовным окормлением и имел попечение о Пюхтицкой Успенской обители, заботился о благополучии и развитии монастыря. Однажды беседуя с матушкой игуменией, он пророчески указал на определенное место и сказал: «Посмотрите, какой великолепный пятиглавый собор стоит на сей горке». Игумения в недоумении спросила, о каком соборе идет речь, ведь обитель имела очень скудные средства, и она даже не помышляла о строительстве такого собора. Отец Иоанн, будто не слыша ее возражений, несколько раз повторил свое пророчество о новом соборе. Мы являемся свидетелями исполнения сего пророчества, и на той горке действительно стоит великолепный пятиглавый просторный собор, посвященный Успению Царицы Небесной. На освящении святой обители святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал пророческие слова о том, что настанут времена, когда храмы и монастыри будут закрываться, а монашествующих станут выгонять из святых обителей, но Пюхтицкий монастырь останется до Второго Пришествия Христова. Это пророчество, которому все мы являемся свидетелями. Вскоре после отшествия в Вечность отца Иоанна в России произошла революция, и на святых местах, по слову Священного Писания, воцарилась мерзость запустения, многие храмы и монастыри были закрыты, монашествующих выгоняли, эта участь коснулась и святой Сурской обители, для которой очень много старался сделать святой праведный Иоанн Кронштадтский, который приезжал сюда и созидал здесь дух веры и великолепные храмы. Наверное, больше уже не будет таких великих праведников и чудотворцев, каким был святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский. Верим и знаем, что сегодня он здесь, на своей малой родине, пребывает среди нас и молится о нас с вами, прославляющих его блаженную память.

Мы с вами знаем, что при жизни отца Иоанна ему писали многие люди, и ему приносили огромные корзины этих писем, их ставили в алтаре, и всероссийский пастырь вставал на колени и горячо молился о всех, кто обращался к нему с просьбой о помощи. Каждую его молитву слышал Господь и исполнял всё то, о чем просил Кронштадтский пастырь. Прославляя память дорого батюшки, снова и снова вспомним его житие, какую веру, надежду и любовь ко Господу Богу он имел. Мы не можем подражать его чудесам, но можем подражать его жизненному подвигу и его вере, которую он имел ко Господу Богу, и его любви к Богу и ближним. В своем великом служении отец Иоанн был денно и нощно, и действительно, Господь возжег этот светильник, у которого в неспокойные предреволюционные годы духовно отогревалась вся Россия. В сегодняшнее нелегкое время обратимся с горячей молитвой к нашему покровителю и непрестанному молитвеннику у Престола Божия, чтобы и впредь он не оставлял своим попечением и молитвенным предстательством свою земную Родину и свое Отечество. Верим и знаем, что по его молитвам ниспошлет Господь богатые милости нашей Русской Православной Церкви, Отечеству нашему Богохранимому и народу Божию.

В сегодняшний день мы сердечно благодарим игумению Тихону с сестрами сей святой обители за приглашение разделить радость молитвенного общения и в этом старинном святом храме вознести молитвы Господу Богу. Сердечно благодарим Вас, досточтимая матушка игумения, за подвиг, который Вы несете здесь, на благословенной Пинежской земле. Верим и знаем, что Господь предстательством Царицы Небесной и святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского всегда будет благодатию Своею и милостью пребывать на сем святом месте, и паломники и прихожане, которые будут приходить сюда, будут получать великую радость, общаясь здесь с Господом Богом и святым праведным отцом Иоанном Кронштадским. Думаю, что каждый молящийся здесь сегодня получит частичку благодати Божией, которую понесет в свой дом и к своим ближним и домашним. Божие благословение по молитвам святого праведного Иоанна Кронштадского да хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

***

По окончании Божественной литургии митрополит Корнилий совершил за алтарем Никольского собора заупокойную литию по приснопамятной игумении Митрофании (Миколко).