Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий совершил литургию в женском монастыре

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 2 января, в праздник памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, совершил Божественную литургию в Никольском соборе Сурской Иоанновской женской обители.

    Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

    На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

    Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, Святая Церковь прославляет память нашего великого земляка святого праведного Иоанна Кронштадтского, и за Божественной литургией мы слышали проникновенные слова Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа о том, что не может укрыться град, стоящий на верху горы, и не поставляют светильник под спудом, но ставят его для того, чтобы он светил всем. Таким духовным светильником стал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он родился здесь, в селе Сура Архангельской губернии, много лет назад. Младенец был очень слаб, но после таинства Крещения Господь даровал ему духовную и физическую силу. С раннего детства он полюбил Господа, и Господь возлюбил его. Он был прилежен в молитве и, как говорят, молитва дается молящемуся. Будучи студентом духовной семинарии, будущий великий святой помог своему другу. Он тяжело заболел, оглох, а впереди были экзамены. Врачи говорили, что он вообще никогда не сможет слышать. Это было накануне праздника святителя и чудотворца Николая. Будущий великий святой обратился к своему неслышащему другу письменно и предложил горячо молиться Господу Богу и святителю Николаю. Так они и сделали, всю ночь провели в молитве Господу и святителю Николаю, и Господь услышал их молитву. Слух вернулся к этому человеку полностью. Он окончил семинарию и успешно сдал все экзамены. Таким духовным даром уже с отрочества обладал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы с вами говорим о том, что он имел дары чудотворения и прозорливости. По его молитвам многие получали исцеления. Он занимался духовным окормлением и имел попечение о Пюхтицкой Успенской обители, заботился о благополучии и развитии монастыря. Однажды беседуя с матушкой игуменией, он пророчески указал на определенное место и сказал: «Посмотрите, какой великолепный пятиглавый собор стоит на сей горке». Игумения в недоумении спросила, о каком соборе идет речь, ведь обитель имела очень скудные средства, и она даже не помышляла о строительстве такого собора. Отец Иоанн, будто не слыша ее возражений, несколько раз повторил свое пророчество о новом соборе. Мы являемся свидетелями исполнения сего пророчества, и на той горке действительно стоит великолепный пятиглавый просторный собор, посвященный Успению Царицы Небесной. На освящении святой обители святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал пророческие слова о том, что настанут времена, когда храмы и монастыри будут закрываться, а монашествующих станут выгонять из святых обителей, но Пюхтицкий монастырь останется до Второго Пришествия Христова. Это пророчество, которому все мы являемся свидетелями. Вскоре после отшествия в Вечность отца Иоанна в России произошла революция, и на святых местах, по слову Священного Писания, воцарилась мерзость запустения, многие храмы и монастыри были закрыты, монашествующих выгоняли, эта участь коснулась и святой Сурской обители, для которой очень много старался сделать святой праведный Иоанн Кронштадтский, который приезжал сюда и созидал здесь дух веры и великолепные храмы. Наверное, больше уже не будет таких великих праведников и чудотворцев, каким был святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский. Верим и знаем, что сегодня он здесь, на своей малой родине, пребывает среди нас и молится о нас с вами, прославляющих его блаженную память.

    Мы с вами знаем, что при жизни отца Иоанна ему писали многие люди, и ему приносили огромные корзины этих писем, их ставили в алтаре, и всероссийский пастырь вставал на колени и горячо молился о всех, кто обращался к нему с просьбой о помощи. Каждую его молитву слышал Господь и исполнял всё то, о чем просил Кронштадтский пастырь. Прославляя память дорого батюшки, снова и снова вспомним его житие, какую веру, надежду и любовь ко Господу Богу он имел. Мы не можем подражать его чудесам, но можем подражать его жизненному подвигу и его вере, которую он имел ко Господу Богу, и его любви к Богу и ближним. В своем великом служении отец Иоанн был денно и нощно, и действительно, Господь возжег этот светильник, у которого в неспокойные предреволюционные годы духовно отогревалась вся Россия. В сегодняшнее нелегкое время обратимся с горячей молитвой к нашему покровителю и непрестанному молитвеннику у Престола Божия, чтобы и впредь он не оставлял своим попечением и молитвенным предстательством свою земную Родину и свое Отечество. Верим и знаем, что по его молитвам ниспошлет Господь богатые милости нашей Русской Православной Церкви, Отечеству нашему Богохранимому и народу Божию.

    В сегодняшний день мы сердечно благодарим игумению Тихону с сестрами сей святой обители за приглашение разделить радость молитвенного общения и в этом старинном святом храме вознести молитвы Господу Богу. Сердечно благодарим Вас, досточтимая матушка игумения, за подвиг, который Вы несете здесь, на благословенной Пинежской земле. Верим и знаем, что Господь предстательством Царицы Небесной и святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского всегда будет благодатию Своею и милостью пребывать на сем святом месте, и паломники и прихожане, которые будут приходить сюда, будут получать великую радость, общаясь здесь с Господом Богом и святым праведным отцом Иоанном Кронштадским. Думаю, что каждый молящийся здесь сегодня получит частичку благодати Божией, которую понесет в свой дом и к своим ближним и домашним. Божие благословение по молитвам святого праведного Иоанна Кронштадского да хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

    С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

    ***

    По окончании Божественной литургии митрополит Корнилий совершил за алтарем Никольского собора заупокойную литию по приснопамятной игумении Митрофании (Миколко). 

03 январь 09:33 | : Будни / Верую

Главные новости


Доброе утро! Похмельные завтраки разных народов
Этот странный Новый год. Необычные блюда со всего света

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (13)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20