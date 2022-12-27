Котласский чиновник-коррупционер Сущенко получил двухмиллионный штраф

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным главного инженера управляющих компаний МО «Котлас» Александр Сущенко в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере), и ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению производству предварительного расследования).

Установлено, что осужденный с 01.12.2014 по 01.09.2019, желая незаконно приобрести право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 96, за 458 643 рублей, без проведения торгов на аукционе по цене равной 15% от его кадастровой стоимости, лично передал начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» взятку в виде имущественных прав на земельный участок, расположенный по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул. Свердлова, д. 94, стоимостью 721 006 рублей.

Кроме того, главный инженер после возбуждения уголовного дела, желая оказать содействие в избежании ответственности взяткополучателю, осуществил вмешательство в деятельность следователя, организовав демонтаж фундамента жилого дома, являвшегося предметом взятки, с использованием экскаватора. Его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 2 010 000 рублей.

По решению суда конфискован земельный участок, являющийся предметом взятки. Также в целях обеспечения уплаты штрафа судом оставлен арест на имущество осужденного.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(на фото задержание А. Сущенко)