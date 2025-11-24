Дональд Трамп. «Миру - мир»

Мы живём за городом уже 12 лет, и на нашем участке растёт старое дерево рябины, которое, несмотря на возраст, плодоносит очень хорошо. По осени я собираю ягоды на зиму, из которых мы потом варим компот.

Но это не простое дерево, по-моему, оно «вещее», и я пришёл к такому выводу, когда после многих лет наблюдения убедился, что в зиму оно всегда входило пустым от ягод. И вдруг в 2021 году все ягоды остались на ветках - птицы их не склевали. Выпал снег, ягоды начали опадать - как кровь на снегу.

«К войне», - говорила моя бабушка, приводя пример, что 1940 году была такая же картина.

Да, война и случилась.

Все годы СВО «вещая» рябина входила в зиму, орошая снег яркой красной плотью.

Но сегодня, на конец ноября, она стоит пустая от ягод, остались только несколько кустиков, которые ежедневно клюют прилетающие на обед птички.

Дело идёт к миру - «вещает» моя любимая рябина.

Очень хочется в это верить…

Я начинал писать эту статью ещё в конце октября, когда намечалась встреча Трампа и Путина в Будапеште.

Но встреча как-то не срослась после разговора Лаврова и Марка Рубио.

Прошли непонятные три недели. Америка и Россия обменялись взаимными угрозами применения ядерного оружия. Россия пригрозила оппоненту «Буревестником» и « Посейдоном», Америка - угрозой возобновления ядерных испытаний и успешным пуском новой модернизированной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

На Украине начался коррупционный скандал, когда все приближённые Зеленского оказались замешанные в «распиле» полученных на вооружение страны денег. Самого пока не трогают, но он уже на «крючке». Ущерб оказался огромен - миллиард долларов.

Трамп давит на Россию пошлинами и тарифами.

Под давлением США, Китай и Индия отказываются от закупок значительного количества российской нефти. Подрываются финансовые возможности для продолжения ведения боевых действий. Но пока ещё есть время и запасы для продолжения успешного наступления. Усиливаются финансовые нагрузки для населения - увеличивается ставка НДФЛ ещё на 2 % и достигнет 20%, правда, с 1 января 2026 года.

Фредович продолжает свою линию на мир. Причём жёстко, бескомпромиссно. Принуждая обе стороны, как волков во время облавы, «красными лентами» к немедленному заключению мира.

Остаётся только позавидовать его энергии на получение результата...

Народ и войска с двух сторон устали. Все жду замирения.

Все ждут мира, по Трампу, по Путину, да хоть по кому, лишь бы всё это прекратилось (разговор о нормальных людях, а не о бесятине в соцсетях).

Вот такая вводная к новому витку трамповского «Миру - мир».

Хороший лозунг, как у большевиков в 1917 году.

Тогда, правда, все побросали линию фронта и побежали домой, не забыв при этом прихватить с собой оружие. Чем это обернулось - все знают.

Вернёмся к сегодняшнему дню. Что ещё нового предложил Трамп и какой вариант прекращения боевых действий?

Какая есть возможность «сделки» от этого «политического сумасброда»?

Давайте разбираться…

21 ноября опубликован «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. Наши федеральные СМИ почему-то подробно их не разбирали, как будто никто не знает или не хочет афишировать, хотя понятно, что у трудового народа очень много вопросов.

По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты названы

Планом Дональда Трампа по Украине

(с моими комментариями и размышлениями )

Суверенитет Украины будет подтверждён.

(можно согласиться )

Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными.

(с первой частью можно согласиться, но со второй? А как же цели и задачи СВО? Они решены?)

Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

(с этим тоже согласны)

Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

(очень хорошо, двумя руками ЗА)

Украина получит надёжные гарантии безопасности.

(интересно, как? Нужны подробности)

Численность вооружённых сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек.

(т.е. в 2,5 раза, а не в 2, как предполагалось изначально. Но после Первой мировой войны проигравшей Германии разрешили только 100 000 !)

Украина закрепит в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

(Ура ! Это нам подходит, как раз решается одна из задач СВО)

НАТО не будет размещать свои войска на Украине.

(Ура ! Это тоже нас устраивает)

Европейские истребители будут размещены в Польше.

(но они и сейчас там. Не понятно)

Гарантии США:

США получат компенсацию за предоставленные гарантии;

если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы;

если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербург, гарантии безопасности признаются недействительными.

(жёстко, по-трамповски, но приемлемо. На войне как на войне. Думаю, подходит )

Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок.

( Россия никогда не была против этого. Ради бога, вперёд! Только кто вас там ждёт? Не забудьте про Венгрию и Словакию - они всегда вам поставят фигуру из четырёх пальцев, значит…)

Пакет мер по восстановлению Украины:

создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

США будут сотрудничать с Украиной в целях совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища;

совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

развитие инфраструктуры;

добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;

разработка Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.

(тоже хорошо, народ не должен жить в разрушенной стране, этакий «план Маршалла» для Украины. Но не забудьте, главным бенефициаром в этом проекте не Украина, а США. Деньги-то будут осваиваться Америкой и с прибылью… )

Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;

США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

Россию пригласят обратно в G8.

(Ура! Двумя руками ЗА. Может и пенсии повысят в два раза, а то совсем жутко жить на 25 000 в месяц)

Замороженные средства (России) будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;

США получат 50% прибыли от этой операции; Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства России в Европе будут разморожены;

остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту;

(а вот здесь, я думаю, Россия не согласится. Ни за какие коврижки, особенно по первому пункту.

По второму – непонятно, откуда Европа возьмёт 100 000 млрд долларов? Из российских инвестиций?

Далее - «замороженные средства России будут разморожены». В полном объёме?

И последний пункт… молодчина, Фредович! Вот, что значит прагматизм по-американски)

Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для обеспечения соблюдения всех положений соглашения.

(очень хорошо)Россия законодательно закрепит свою политику ненападения на Европу и Украину.

(А почему бы и нет, ведь Путин всегда говорил, что нападение на Европу Россией - «бред сивой кобылы»)

США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1.

( УРА! ТАК ДЕРЖАТЬ. АПЛОДИРУЮ СТОЯ!)

Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

(Тоже аплодирую!)

Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50.

(Я согласен, вполне разумно)

Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков.

Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств,

Обе стороны отменят все дискриминационные меры, гарантируют права украинских и российских СМИ.

Запрещается любая нацистская идеология и связанная с ней деятельность.

(Я только За, думаю и Владимир Владимирович не против. Ещё одна из достигнутых целей СВО. Денацификация.)

Территории:

Крым, Донецкая и Луганская области признаны де-факто российскими, в том числе и Соединёнными Штатами;

Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения;

Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

(А вот здесь много вопросов: 1. Украина пока не соглашается на это ни за что. Пока… 2. Думаю, Россия на это не согласится, нужны дополнительные переговоры. Хотя, на мой, подчёркиваю, субъективный взгляд, разумно. 3. Здесь тоже разумно, надо идти на компромисс. 4. Этот пункт я не понял, Россия не согласится выводить свои войска из Донбасса. В целом, этот параграф требует ещё дополнительных переговоров)

Стороны обязаны не изменять это территориальное устройство силой, а в случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности не применяются.

( Не совсем понятен этот пункт.. Предполагаю, что если одна из сторон нарушит условия замирения, на неё гарантии безопасности не распространяются, т.е, будут применены все возможные формы принуждения, вплоть до существенных. По сути договор будет считаться аннулированным, что вполне разумно)

Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, будут достигнуты соглашения о свободной перевозке зерна через Чёрное море.

(Вполне разумно)

Будет создан гуманитарный комитет для решения неурегулированных вопросов:

все пленные и тела погибших будут обменяны по принципу «всех на всех»;

все гражданские заложники и пленные будут возвращены, включая детей;

будет реализована программа воссоединения семей;

будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

(согласен на все 100 %)

На Украине пройдут выборы через 100 дней после подписания соглашения.

(давно пора, Зеленский засиделся на своём «золотом горшке», нужно и совесть иметь... Конечно, его выкинут за «шкурку» вон после проведённых выборов. Если не раньше, после последнего коррупционного скандала... )

Все стороны, вовлечённые в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущем.

(А вот здесь не согласен полностью. Как это - амнистия? За совершённые военные преступления, геноцид, мародёрство?! Пускай будет проведён международный трибунал, новый, а не та карикатура в Амстердаме, а как в Нюрнберге, где все заинтересованные стороны будут «тягаться» в судебных спорах и доказательствах своей правоты. С той и с другой стороны, вовлечённые в конфликт. Есть свои доказательства, обида... Это не надо спускать в «унитаз», пускай вся правда будет обнародована и изучена)

Соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться «Советом Мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение мирного договора будут применяться санкции.

(Можно и согласиться , ситуационно)

Прекращение огня вступит в силу после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам, чтобы начать реализацию соглашения.

(Думаю, что можно и согласиться)

Какова реакция на этот план лидеров вовлечённых сторон:

- Зеленский в своём обращении к нации с ходу отверг этот план, утверждая, что «украинский народ ему этого не простит».

- Путин согласился с этим планом, но... «надо обсудить некоторые детали».

Интересна реакция «лохматого англосакса», или Бориса Джонсона - «это военная кастрация Украины».

Сегодня ситуация уже другая, не как в апреле. Трамп, как опытный игрок, отнял все козырные карты у обеих сторон, кое что осталось, конечно, но он «дожимает».

На этой неделе прилетает целая группа американских генералов в Москву для выработки конкретных решений гарантий мира. Процесс пошёл.

Вчера, в воскресенье, состоялась встреча Марка Рубио и Ермака по поводу плана Трампа, где было заявлено, что украинцы должны изучить План Трампа до четверга и дать ответ… Если они не пойдут на встречу, США оставляют за собой право изучить точку зрения Украины и сделать выводы, вплоть до прекращения всякой военной помощи .

Вот такая ситуация сложилось на утро сегодняшнего дня.

На днях я встречался со своим другом, Володей Д., который прибыл в отпуск с полей СВО. Так вот, что мне сказал - все верят, что к Новому году это всё закончится. Если будет так, они поднимут в Новый год первую рюмку за праздник , вторую - за Дональда Трампа.

Я бы к ним присоединился. А вы?

Михаил Скоморохов

(на нижнем фото: та самая рябина)



