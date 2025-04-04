В Северодвинске москвича осудили за попытку подкупа заместителя мэра

Северодвинский городской суд Архангельской области согласился с позицией прокуратуры и признал 44-летнего жителя города Москвы виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Следствием, проведенным отделом СКР, установлено, что возглавляемая мужчиной коммерческая организация на основании решения Арбитражного суда Архангельской области обязана за счет собственных денежных средств освободить муниципальный земельный участок от расположенного на нем остановочного комплекса.

Помимо этого, между осужденным и его партнером по бизнесу были заключены два договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (автопавильонов), размещение которых требовало согласования с администрацией Северодвинска.

Желая избежать неблагоприятных для коммерческой организации последствий, связанных с исполнением судебного решения, а также не желая возвращать партнеру по бизнесу денежные средства в связи с неисполнением обязательств по оформлению и согласованию в администрации Северодвинска документации, необходимой для размещения автопавильонов, обвиняемый в мае 2024 года предложил заместителю главы администрации Северодвинска, участвующему в проводимом оперативно-розыскном мероприятии, взятку в виде денег в размере 1,6 млн рублей. В июне 2024 года он лично передал чиновнику часть оговоренной сумы взятки в размере 300 тыс. рублей, после чего был задержан.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал частично.

Приговором суда подсудимому, с учетом позиции государственного обвинения, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки – 1,6 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.