Моё письмо Путину по поводу размера пенсий

Уважаемый Владимир Владимирович!

Хотел Вам дозвониться на «горячую линию», но не получилось, не срослось. Поэтому пишу письмо без твёрдой уверенности , что оно дойдёт до адресата.

У меня вопрос такой - о размере наших российских пенсий.

Я Вас уверяю, на них прожить абсолютно невозможно.

Чтобы не быть голословным, приведу цифры, взятые из надёжных источников, а цифры, как известно, говорят за себя и без эмоций.

Я долго жил при Советском Союзе, жил и при нынешний «демократии», но скажу прямо - никогда мы, россияне, не жили так плохо, как сейчас.

С 1 января 2019 года произошла пенсионная реформа, тогда нам обещали «золотые горы», но ничего не получилось, хотя говорили, что из-за сокращения пенсионного возраста и уменьшения числа пенсионеров нам прибавят пенсии. Но получилось как раз наоборот, пенсии сократились до «исторического» минимума, которого не было уже лет 50.

Тогда, в 2019 году, размер пенсий составлял в соотношении средней заработной платы - 30,1 %. А сейчас составляет только 18,98 %. Хотя среднее соотношение размера зарплаты и пенсий за последние 50 лет было приблизительно 33 %!

Сегодня средняя заработная плата по России составляет - 123 564 рубля ( хотя в это никто не верит !) , но ладно, пускай будет так.

А вот средняя пенсия всего 23 456 рублей.

Из вашего выступления на последней встречи с журналистами 19 декабря 2025 года мы услышали, что с 1 января 2026 года её проиндексирую аж на 7,6 % и тогда она достигнет 27 788,8 рубля. Хотя если пересчитать по процентам повышения на калькуляторе, то получается всего 25 239... Но ладно, это не важно.

Росстат приводит цифры, что инфляция в 2025 году составила 7 %, хотя мы, пенсионеры, ходящие каждый день в магазин, в это совсем не верим. А вот в цифры других экспертов, анализирующих рынок и цены, что она составляет 19.6 %, верим. Это так. Вот такие цифры они приводят:

1 Сахар. По данным сервиса «Ценозавр», с июля 2024 по июль 2025 года стоимость сахара в российских магазинах выросла на 9,3%.

2 Хлеб. По данным аналитиков «Атол», за период с января по сентябрь 2025 года белый хлеб подорожал на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а черный, по данным Росстата, на 10,7%.

3 Молоко. По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», за год (с июня 2024 по июнь 2025) молоко в России подорожало на 23,1% (в расчёте на 0,9 литра).

4 Сыры (полутвёрдые и твёрдые). Рост порядка +19%, средний уровень цены по стране — порядка 940–950 руб./кг.

5 Сливочное масло. По данным аналитиков «Контур Маркета», в 2025 году сливочное масло подорожало на 35% по сравнению с 2024 годом: средняя цена выросла со 164 до 221 рубля за килограмм.

6 Растительное масло. По данным аналитиков «Контур Маркета», за период с 1 июля по 30 сентября 2025 года подсолнечное масло подорожало на 12% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

7 Фрукты и ягоды. По данным на май 2025 года, фрукты и ягоды в России за год подорожали на 26%.

8 Овощи. По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр» на октябрь 2025 года, по сравнению с 2024 годом помидоры подорожали на 23,7%. до конца декабря 2025 года такие категории овощей, как картофель, свёкла, лук и морковь, могут вырасти в цене не менее чем на 25–30% из-за высоких расходов на хранение и транспортировку. Картофель. Один из «рекордсменов» 2025 года: по данным Росстата и отраслевых изданий, к маю розничные цены на картофель выросли в 2,8 раза ( +180 % относительно начала года).

9 Говядина. По данным мониторингового сервиса «Ценозавр», в 2025 году говядина в России подорожала на 24,4% по сравнению с июнем 2024 года.

10 Свинина. По данным исследовательской компании NTech, к началу июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши в России увеличилась на 30% в сравнении с тем же периодом 2024 года и достигла отметки в 215 рублей за килограмм.

11 Рыба. По данным Росстата, с января по сентябрь 2025 года рыба в среднем подорожала на 28%.

12 Кофе. По данным сервиса Quick Resto, кофе подорожало в среднем на 36%.

13 Чай, концу 2025 года чай в российских магазинах подорожает минимум на 20%.

14 Тарифы ЖКХ в России в среднем повысились на 20% по сравнению с 2024 годом.

15 Лекарства. По данным аналитической компании DSM Group, в январе — августе 2025 года средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата в аптечных сетях составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Получается , что реальные доходы россиян сократились за этот год на 12 %!

Впереди ещё повышение НДС с 1 января на 2 %! Которое обязательно отразиться на всех ценах.

Давайте теперь рассмотрим средние расходы российского пенсионера, опять цифры взятые из открытых источников:

- оплаты за коммуналку - 5 200 рублей ( по факту, конечно, дороже ) .

- покупка одежд - 1 300 рублей ( что можно купить за эти деньги ? ),

- питание - от 15 000 до 18 000 рублей,

- лекарства - для людей свыше 50 лет - 2 900.

По итогу минимальные затраты на жизнь составляют -25 900 рублей.

А средняя пенсия - 23 456!

Правительство нам говорит, что это нормально - сосчитанный кем-то ( ? ) прожиточный минимум составляет 16 288!

Вот так, живи пенсионер и радуйся. Если сможешь...

А как ситуация мире?

Как выглядит Россия на фоне других стран в пенсионном обеспечении, посмотрим небольшую выборку:

Россия - 235 долларов в месяц , 34 место.

Польша - 370 долларов

Чили - 400 долларов

Бразилия - 520 долларов

Латвия - 540 долларов

Китай - 640 долларов

Турция - 1130 долларов (вы уже не чувствуете себя богачом, приезжая отдыхать в Турцию?)

Аргентина 1350 долларов

США - 1503 доллара

Германия - 2150 долларов

Франция - 2500 долларов

Дания 3950 долларов

Нидерланды - 4500 долларов (вспомнили, что Владимир Путин похвалил их бывшего премьера Рютте, как эффективного управленца?).

Понятно, что там и другой уровень заработных плат, особенно в «загнивающем саду Европы».

Посмотрим соотношение зарплат и пенсий, т.е. какой уровень пенсий от уровня зарплаты на примере некоторых стран:

Дания - 78 %!

Франция - 32 %

США - 36 %

Япония - 54 %

Давайте посмотрим, если бы средняя пенсия соответствовала тем 33 % соотношения зарплаты и пенсии, что была в последние 50 лет. Тогда она бы соответствовала 41 000 рублей!

Ладно, это цифры, они обобщённые, но давай посмотрим на моём примере, что не сделаешь «ради любви к искусству», даже раскрою некоторые свои секреты...

Моя пенсия составляет 25 291 рубль при 42-летнем трудовом стаже!

При всех средних ежемесячных затратах пенсионера в размере 25 900 рублей (на питание, одежду и др.) мне для жизненного существования нужно:

Расходы на ГСМ (бензин), поскольку живу за городом - 4 500 рублей.

Расходы на физкультуру:

Бассейн 400 х 4 = 1600

Спортзал «Каскад» 300х4= 1200

Лыжный стадион САФУ 150х4= 600

Налог на автомобиль - 2886 рублей в год!

Знаете, интересный факт, во всей Архангельской области, да и в стране, люди, вышедшие на пенсию, освобождены от уплаты этого налога, везде - КРОМЕ АРХАНГЕЛЬСКА!

Депутатам Городского совета нужно подумать, куда они тратят деньги из социальной поддержки населения, если мы последние в этом отрицательном рейтинге! Позор!

Итого: дополнительно тратятся 8 130 руб. Соответственно, дисбаланс моего ежемесячного бюджета составляет 8 730 рублей!

Что делать простому человеку в этой ситуации?

Брать деньги в долг у банка, а они дают много и быстро, только как потом отдавать?

Соответственно, ждать судебных приставов, которые придут арестовывать моё имущество?

Отправляться на СВО, или вязать веники?

Я выбираю последнее, поскольку уже возраст подходит...

Именно поэтому у коммунистов самый ядерный их электорат – российские пенсионеры.

Вот, что заявляет лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

«По существующим международным нормам средняя пенсия не может составлять менее сорока процентов от средней заработной платы. Если руководствоваться этим правилом, средний размер пенсии у нас должен быть на уровне 43 тыс. рублей. В реальности он вдвое меньше. В сравнении же со стандартами стран Евросоюза, средняя российская пенсия меньше в 5–10 раз».

Вот на этом, Владимир Владимирович, я и хочу закончить своё письмо...

Михаил Скоморохов

P.S. Редакция может не соглашаться с позицией публикуемых авторов, но придерживается принципа плюрализма мнений.