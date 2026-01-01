Митрополит Корнилий призвал встретить новый год во благости Божией

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 31 декабря, в канун Нового года, совершил молебное пение на новолетие в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами собрались в этом святом храме для того, чтобы вознести горячие молитвы Господу Богу и испросить Его благословения на наступающий новый год.

Сегодня мы, совершая молебное пение, благодарим Господа Бога за скорби и за радости, которыми посетил нас Господь в уходящем году. Также мы испрашиваем у Господа Бога прощения за наши согрешения, которые мы совершили. Конечно же, мы молим и просим Господа благословить всех нас на наступающий новый год. В Евангелии мы слышим повествование святого апостола и евангелиста Луки, в котором Господь наш Иисус Христос изрек притчу о смоковнице. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: «Я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?» Виноградарь стал просить господина: «Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу удобрениями, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее». О чем же говорит Господь наш Иисус Христос в этой притче? Читая Священное Писание, мы знаем, что человечек символически сравнивается с древом. Святой Предтеча и Креститель Господь Иоанн сказал такие слова: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Господь в притче сравнивает человека со смоковницей. Человек, как и древо, приносит Господу Богу и окружающим его людям плоды. Если мы не приносим добрых плодов, что же с нами будет? Да не случится с нами того, что сказано о древе, не приносящем плода. Дай Бог, чтобы в наступающем новом году мы с вами принесли добрые плоды для Бога и ближних наших.

Мы с вами, возлюбленные, должны благодарить Господа Бога за скорби и за радости, посылаемые нам на нашем жизненном пути. Совсем недавно мы с вами слышали за Божественной литургией евангельское повествование о десяти прокаженных, которых исцелил Господь. Они с радостью побежали и забыли поблагодарить Христа Спасителя за исцеление. Вернулся лишь один иноплеменник для того, чтобы воздать хвалу Господу Богу, и Спаситель похвалил его веру и его благодарение. По сему примеру и мы с вами должны всегда и за всё благодарить Господа Бога! Во-первых, за то, что Господь создал небо и землю, создал человека и ниспосылает нам благодать Духа Святого. Он дал нам Своего Единородного Сына для того, чтобы мы не погибли. Господь наш Иисус Христос говорит такие слова: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем». Человек, который достойно и праведно причащается Святых Христовых Таин, не узрит смерти во веки, но будет жить вечно. За всё это мы должны благодарить Господа Бога. Как же это делать? Прежде всего, приходить в храм Божий и быть участниками Божественной литургии. Сакраментальная часть Божественной Литургии, которая называется Евхаристическим каноном, начинается словами: «Благодарим Господа», а далее — «Достойно и праведно…». Будем же достойно и праведно всегда благодарить Господа и участвовать в спасительном и святом таинстве Евхаристии.

Сегодня в полночь мы с вами вступим в новый год благости Божией. «Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща…», — слышим мы слова тропаря полунощницы. В Священном Писании Ветхого Завета мы видим, что патриархи пророки сподоблялись в полночь Богоявления и получали откровения от Господа Бога. В полночь происходили важные события в домостроительстве нашего спасения. В полночь родился Господь наш Иисус Христос. В полночь, по преданию, Он пришел на Иордан, чтобы креститься от Иоанна. В полночь Господь был предан Иудою на Распятие. В полночь Спаситель Воскрес. Пророчество говорит о том, что в полночь Господь наш Иисус Христос придет во Второе Свое Славное Пришествие для того, чтобы судить этот мир. Святые люди всегда в полночь особо горячо молились Господу Богу. Царь Давид говорит в Псалтыре такие слова: «В полунощи востах исповедатися Тебе Господи». Преподобный Сергий, игумен Радонежский, имел обыкновение молиться в полночь и всегда читал акафист Царице Небесной. Именно в полночь он сподобился явления Пресвятой Богородицы, Которая пришла к Нему с апостолом Иоанном Богословом и апостолом Петром. Матерь Божия обещала преподобному, что никогда до Второго Пришествия Она не оставит Троицкой обители, которую он основал. Мы видим, как сбывается пророчество Пречистой Богоматери. Свято-Троицкая Сергиева лавра является сердцем Русской Православной Церкви. Мы с вами, возлюбленные, в сегодняшнюю полночь вознесем Господу горячие молитвы, испросим прощения всех наших согрешений вольных и невольных, которые мы допустили в уходящем году и во всей нашей жизни, попросим Господа благословить всех нас, вступающих в новый год благости Божией, и сохранить нас в здравии в деле нашего спасения во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!