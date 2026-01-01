Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий призвал встретить новый год во благости Божией

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 31 декабря, в канун Нового года, совершил молебное пение на новолетие в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

    Архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами собрались в этом святом храме для того, чтобы вознести горячие молитвы Господу Богу и испросить Его благословения на наступающий новый год.

    Сегодня мы, совершая молебное пение, благодарим Господа Бога за скорби и за радости, которыми посетил нас Господь в уходящем году. Также мы испрашиваем у Господа Бога прощения за наши согрешения, которые мы совершили. Конечно же, мы молим и просим Господа благословить всех нас на наступающий новый год. В Евангелии мы слышим повествование святого апостола и евангелиста Луки, в котором Господь наш Иисус Христос изрек притчу о смоковнице. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: «Я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?» Виноградарь стал просить господина: «Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу удобрениями, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее». О чем же говорит Господь наш Иисус Христос в этой притче? Читая Священное Писание, мы знаем, что человечек символически сравнивается с древом. Святой Предтеча и Креститель Господь Иоанн сказал такие слова: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Господь в притче сравнивает человека со смоковницей. Человек, как и древо, приносит Господу Богу и окружающим его людям плоды. Если мы не приносим добрых плодов, что же с нами будет? Да не случится с нами того, что сказано о древе, не приносящем плода. Дай Бог, чтобы в наступающем новом году мы с вами принесли добрые плоды для Бога и ближних наших.

    Мы с вами, возлюбленные, должны благодарить Господа Бога за скорби и за радости, посылаемые нам на нашем жизненном пути. Совсем недавно мы с вами слышали за Божественной литургией евангельское повествование о десяти прокаженных, которых исцелил Господь. Они с радостью побежали и забыли поблагодарить Христа Спасителя за исцеление. Вернулся лишь один иноплеменник для того, чтобы воздать хвалу Господу Богу, и Спаситель похвалил его веру и его благодарение. По сему примеру и мы с вами должны всегда и за всё благодарить Господа Бога! Во-первых, за то, что Господь создал небо и землю, создал человека и ниспосылает нам благодать Духа Святого. Он дал нам Своего Единородного Сына для того, чтобы мы не погибли. Господь наш Иисус Христос говорит такие слова: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем». Человек, который достойно и праведно причащается Святых Христовых Таин, не узрит смерти во веки, но будет жить вечно. За всё это мы должны благодарить Господа Бога. Как же это делать? Прежде всего, приходить в храм Божий и быть участниками Божественной литургии. Сакраментальная часть Божественной Литургии, которая называется Евхаристическим каноном, начинается словами: «Благодарим Господа», а далее — «Достойно и праведно…». Будем же достойно и праведно всегда благодарить Господа и участвовать в спасительном и святом таинстве Евхаристии.

    Сегодня в полночь мы с вами вступим в новый год благости Божией. «Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща…», — слышим мы слова тропаря полунощницы. В Священном Писании Ветхого Завета мы видим, что патриархи   пророки сподоблялись в полночь Богоявления и получали откровения от Господа Бога. В полночь происходили важные события в домостроительстве нашего спасения. В полночь родился Господь наш Иисус Христос. В полночь, по преданию, Он пришел на Иордан, чтобы креститься от Иоанна. В полночь Господь был предан Иудою на Распятие. В полночь Спаситель Воскрес. Пророчество говорит о том, что в полночь Господь наш Иисус Христос придет во Второе Свое Славное Пришествие для того, чтобы судить этот мир. Святые люди всегда в полночь особо горячо молились Господу Богу. Царь Давид говорит в Псалтыре такие слова: «В полунощи востах исповедатися Тебе Господи». Преподобный Сергий, игумен Радонежский, имел обыкновение молиться в полночь и всегда читал акафист Царице Небесной. Именно в полночь он сподобился явления Пресвятой Богородицы, Которая пришла к Нему с апостолом Иоанном Богословом и апостолом Петром. Матерь Божия обещала преподобному, что никогда до Второго Пришествия Она не оставит Троицкой обители, которую он основал. Мы видим, как сбывается пророчество Пречистой Богоматери. Свято-Троицкая Сергиева лавра является сердцем Русской Православной Церкви. Мы с вами, возлюбленные, в сегодняшнюю полночь вознесем Господу горячие молитвы, испросим прощения всех наших согрешений вольных и невольных, которые мы допустили в уходящем году и во всей нашей жизни, попросим Господа благословить всех нас, вступающих в новый год благости Божией, и сохранить нас в здравии в деле нашего спасения во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь! 

01 январь 11:21 | : Будни / Верую

Главные новости


Архангельск. Другой взгляд
«Я стою у ресторана», часть 20. За грузинским столом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (4)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20